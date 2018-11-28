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الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة يحذر من مناورات السياسة وخطاب الانهزام

بوتفليقة يحذر من مناورات السياسة وخطاب الانهزام

بوتفليقة يحذر من مناورات السياسة وخطاب الانهزام
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 15:45

حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مما أسماه "المناورات السياسية التي تظهر مع اقتراب كل محطة حاسمة من مسيرة الشعب الجزائري"، داعيا إلى تجاهل " الخطاب الانهزامي المثبط للعزائم".

وتستعد الجزائر لإجراء الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل، حيث لا تستبعد الأوساط السياسية ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال بوتفليقة في رسالته إلى المشاركين في ندوة الحكومة والولاة، قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي، "من الطبيعي اليوم أن تستهدف الدوائر المتربصة والخلايا الكامنة استقرار البلاد وتتكالب عليها قصد تثبيط همتها والنيل من عزيمة أبنائها".

وأضاف: "ما نلاحظه من مناورات سياسية مع اقتراب كل محطة حاسمة من مسيرة الشعب الجزائري إلا دليل واضح يفضح هذه النوايا المبيتة التي سرعان ما تختفي بعد أن يخيب الشعب الأبي سعيها".

ولفت بوتفليقة الانتباه إلى أن "المغامرين، الذين يسوقون لثقافة النسيان والنكران والجحود، لا يمكن أن يكونوا أبدا سواعد بناء وتشييد، فهم يخفون وراء ظهورهم معاول الهدم التي يسعون لاستخدامها من أجل الزج بالبلاد نحو المجهول".

وأبرز أن "ما تحقق في بلادنا هو نتاج جهد جيل كامل من أبناء هذه الأمة من المخلصين، الذين قاموا ويقومون بواجبهم على أكمل وجه وأنتم في طليعتهم، جيل ضحى من أجل أن تخرج الجزائر من دوامة اللا أمن والتخلف وتعود من جديد إلى سكة التنمية والعصرنة".

واستطرد يقول "ما تم القيام به لحد الآن ليس سوى مرحلة تليها مراحل من مسار طويل، فما زال أمامنا الكثير من التحديات، ولا يمكن، بعد ما تم من عمل أن نعود إلى الوراء ونأخذ بطروحات مثبطة انهزامية لا غاية منها سوى تعطيل مسيرتنا".

وأوضح بوتفليقة أن "المصالحة الوطنية والعيش معا بسلام هما اليوم عنوانين رئيسيين لمقاربة استراتيجية دولية لمحاربة الراديكالية والتطرف في العالم"، وأن هذه " الاستراتيجية ولدت من رحم معاناة هذا الشعب الأبي الذي أعطى بالأمس درسا للعالم في التضحية والانعتاق وصار اليوم، بفضل تضحياته وتبصر أبنائه ورشدهم، مرجعا في إخماد الفتنة ورأب الفرقة، والقضاء على منطق الكراهية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - khaledtop الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:04
مسكين بوتفليقۃ حكم عيه بالجلوس علي الكرسي الي الممات وسيقبر في الكرسي لكم اعضم كارثۃ في شعب يحكمهم ‘من القبر
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2 - مغربي مغترب الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:05
وهل فعلا بوتفليقة شافاه الله هو من كتب أوحتى أملى هذه الرسالة ؟ نتمنى ذلك لكن وحسب وضعه الصحي فلا أظن أنه قادر على التفكير فيما يجري حوله
إرحموه من فضلكم واتركوه يرتاح ولا تُقولوه ما ملا يستطيع قوله
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28
3 - Peace الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:06
اولا لا نعرف هل بوتفليقة مات ام مازال حيا, على اي كل التاشيرات تقول انه مات. ثانيا كل ما جاء في هذه الرسالة هو عكس ما في الواقع و تعبر الرسالة في اولها عن امة سياسية و في اخرها عن ازمة اقتصاية.

لا تقارنوا الجزائر بالمغرب, المغرب ليس له لا نفط و لا غاز و رغم ذلك منفتح على العالم و احسن من الجزائر في جودة العيش, قارنوا انفسكم بالامارات مثلا, انها مهزلة, و تدافعون عن تركيا و تبون المغرب, قارنا اتم انفسكم بتركيا!?
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9
4 - حكام العرب مهزلة وفظائح الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:07
العهدة الرابعة مع بداية المرظ ماعليهش ولكن بالنسبة للعهدة الخامسة راكم عيقتوها ديال بصح والله يشافيك يا بوتفليقة
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6
5 - el bahri الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:08
واش قالها بفمو ولا كتبها و لا غير بالإشارة
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10
6 - simo الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:11
بوتفليقة لا يستطيع الكلام و لا الكتابة

كيف قال كل هاذا؟؟؟؟؟
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14
7 - مغاربي صريح الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:21
ما باغيش يطلق من الجزائر حتى يديها معاه للقبر مصيبة التخلف ومايدير
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5
8 - صالح صالح الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:21
الرئيس الله يشفيه. وﻻ تاكلوا الثوم بفمه فرائحة الغدر والشماتة في رجل خدم البﻻد قدر ما استطاع وسط تكالب الكابرانات المحيطين به قد تكاثرت أخيرا.
فوالله لن تضحكوا اﻻ على أنفسكم لكونكم بلداء ﻻ زلتم في غيبوبتكم لخوفكم من المجهول القادم إليكم غدا أو بعد غد. وضاقت بكم السبل .اقول هذا لمن يتكلم باسم الرئيس ويفصل بمقاس الرئيس ويدشن باسم الرئيس.
وإن غدا لناظره قريب قريب. ونتمنى الشفاء والصحة للرئيس عفاه الل.
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-1
9 - Mohamed الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:22
لقد عرفت ولَم أعرف بالضبط من هؤلاء الأعداء والخصوم اللذين يتكلم عنهم هذا الرجل الخفي إذا إفترضنا أن لسانه ما زال يتحرك.
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6
10 - جرادي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:25
بما ان الرسالة قرأت بالنيابة فانها كتبت بالنيابة ...قضي الامر الذي فيه تختلفان.
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7
11 - كما تدين تُدان الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:31
لمَ تعذّبون الرجل ؟ ألأنه يريد أن يُدفن في مسقط رأسه أم للبقاء على نفوذكم يا عصبة عشاق التسلط ؟ تالله إنكم لفي خوضكم تلعبون وسوف تلقون غيا...كما تدين تدان...والأيام دُول.
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12 - Abdellatif , الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:33
Qu'a il été préparé par la France dans le menu présidentiel algérien après le départ de Mer boutaflika .55
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13 - الضريح والبركة المتحركة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:34
العظام طبقات ومنازل منها من يستشيرونها قبل مماتها وهي حية مرفوعة ومنها من يزورون ضريحها لمخاطبتها وهم ميتة نشيطة .
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14 - محمد الزموري الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:38
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كيف تدار شؤون أمة على يد رجل لا يقوى حتى على استيعاب مايدور حوله شافاه الله وينسب له قول ليس بقاءله وهذا الخطاب المنسوب إليه يحتاج إلى رجل في كامل قواه الجسدية والعقلية أو إلى أكثر من رجل هذا الرجل مكانه المنزل والتقاعد كسائر كبار السن وتمرير السلطة إلى من هو مؤهل لها .
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15 - اسمهان الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:39
انها سابقة في تاريخ الجزائر .....اذهناك اناس يستطعون قراءة الافكار او ما يسمئ بالتليباتي .... اذا كيف تشرحون ان بوتفليقة قال هذا الكلام وهو المسكين لا يتكلم .....هناك سر !!!!!!
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16 - M'hammad الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:44
الحزب الحاكم في البلاد مند الإستقلال لا يمكن أن يتقبل من ينتقده ام الإعتراف بانهزامه وإخطائه. .. هذه هي الديموقراطية الش...
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17 - amin sidi الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:58
سلام:
انه اخترى المناسبة لي تمرير كلام مدسوس على ان الجيران هم من يوعرقلون المسيرة التنماوية لي بلاده
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18 - ahmed الأربعاء 28 نونبر 2018 - 16:58
"ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاهاالاالذين صبروا ومايلقاه ذوحظ عظيم"
بصراحة تعليقات الشامتين ابانت عن سوء نية اصحابها واستثنوا انفسهم من فئة الصابرين ولاهم من فئة ذوي الحظ العظيم
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