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كُتّاب وآراء
23 مليون دراجة هوائية تتجول في الشوارع الهولندية
بلغ عدد الدراجات الهوائية في مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) عام 2018، ما يقرب من 23 مليون دراجة هوائية، فيما بلغ عدد سكان المملكة نحو 17 مليون نسمة.
وتعتبر الدراجات الهوائية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لسكان هولندا، حيث يستخدمها السكان من جميع الفئات والأعمار.
وتستخدم الدراجة الهوائية بشكل أساسي لنقل الأطفال إلى المدرسة، وقضاء الأعمال اليومية، والتسوق بغض النظر عن الظروف الجوية.
وتفضل نساء هولندا استخدام الدراجات الهوائية أكثر من رجالها، حيث تستخدم النساء الدراجات الهوائية سنويًا 180 مليون مرة؛ فيما يستخدمها الرجال 100 مليون مرة.
ويشيع استخدام الدراجات الهوائية في جميع أنحاء المملكة التي تمتلك بنية تحتية مزودة بمسارات خاصة للدراجات فضلًا عن طرقها المسطحة.
كما يفضل سكان هولندا استخدام الدراجات لأنها مفيدة للصحة ولا تتسبب بحدوث اختناقات مرورية وخاصة في المدن الكبرى.
يتم بيع حوالي مليون دراجة جديدة سنويًا في أنحاء البلاد، وهناك طلب كبير على الدراجات المستعملة التي يستخدمها غالبية الراغبين بتعلم استخدام الدراجات الهوائية.
وتعدُّ هولندا إلى جانب الدنمارك أكثر البلدان الأوروبية استخدامًا للدراجات الهوائية، وتقدم السلطات المحلية في الأقاليم دورات خاصة للقادمين الجدد من أجل التعلم على استخدام الدراجات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
بالنسبة لهولندا أو الدول الاسكندنافية فيستعملون الدراجات من أجل البيئة اما عندنا فيركبها من لم يجد جهدا و يستعملها للتنقل و خصوصا ادا كان مياوما