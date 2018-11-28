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كُتّاب وآراء
البرازيل تتخلى عن استضافة قمة المناخ في 2019
أعلنت البرازيل، الأربعاء، أنها تخلت عن تنظيم قمة المناخ في 2019، وهي السنة التي سيتولى فيها السلطة الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل حول البيئة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان سلم الأربعاء لوكالة فرانس برس: "بسبب قيود متعلقة بالميزانية (...) وعملية الانتقال مع الإدارة الجديدة التي ستتولى مهامها في الأول من يناير 2019، اضطرت حكومة البرازيل لسحب عرضها استضافة القمة".
ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من بدء مؤتمر المناخ في كاتوفيتشي في بولندا. ويفترض أن تعقد قمة 2019 من 11 إلى 22 نوفمبر، وكانت البرازيل المرشحة الوحيدة لاستضافتها.
وعيّن بولسونارو، الذي انتخب قبل شهر، على رأس الدبلوماسية البرازيلية ارنستو أراوجو، المعجب جدا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودان، الثلاثاء، في مقال نشرته صحيفة "غازيتا دو بوفو"، حالة "الاستنفار المناخي".
وألمح الرئيس المنتخب من جهته إلى أنه يمكن وفق بعض الشروط، إخراج البرازيل من اتفاقية باريس حول المناخ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
La diplomatie mondiale va changer. Il y aura que des gens qui n’ont pas honte de défendre franchement et uniquement les intérêts de leur propre pays sans se soucier des autres.