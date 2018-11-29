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كُتّاب وآراء
الساقي الآلي أحدث صيحة في عالم الحانات بالتشيك
ولت الأيام التي يحتسي فيها الناس مشروبا في الحانة وهم يسكبون أحزانهم للساقي. ففي العاصمة التشيكية براج، دخلت الحانات عالم المستقبل باستخدام الساقي الآلي.
وفي حانة سايبر دوج بالعاصمة، يوجد ساق آلي يقدم المشروبات عن طريق تطبيق على الهاتف.
وافتتحت شركة تريجيما العقارية اليوم الأربعاء الحانة التي يبدو مبناها المؤلف من طابقين وكأنه محطة فضائية، حيث يوجد 40 مقعدا وسطح علوي.
وبعد أن يطلب رواد الحانة مشروباتهم عن طريق التطبيق، تختار ذراع آلية حمراء بين سبع زجاجات نبيذ معروضة في صندوق أنيق. ثم تفتح زجاجة وتصب ما يصل إلى أربعة كؤوس في المرة الواحدة.
وتقوم الذراع بعد ذلك بوضع الكؤوس على صينية تتحرك فوق طاولة الرواد ثم تخفض الصينية حتى يتسنى للرواد أن يلتقطوا كؤوسهم.
وقال مالك شركة تريجيما مارسيل سورال إنه كان واثقا من أن قطاع الخدمات سيحذو حذو قطاع التصنيع في إحلال الآلات محل العمالة المكلفة.
وأضاف "أنا على قناعة بأنه بعد فترة من الوقت، عندما يخدمك نادل في مطعم، سيكون الأمر مكلفا للغاية لأن المطعم سيكون فريدا من نوعه".
وتابع أن هناك عدة حانات آلية بالفعل حول العالم لكن روبوت حانة سايبر دوج يؤدي مهاما أكثر تعقيدا من الروبوتات الأخرى بما في ذلك الرقص.