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كُتّاب وآراء
إسرائيل تخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا
أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الدولة العبرية قررت تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تركيا، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وأكدت الهيئة نفسها أن "هذا يشكل مؤشرا آخرا على تردي العلاقات الثنائية"، وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، عامنوئيل نحشون، إن "إسرائيل قررت عدم تعيين سفير جديد لها في أنقرة خلفا لإيتان نائيه، الذي أبعدته السلطات التركية قبل نصف عام على خلفية أحداث قطاع غزة، كما قررت عدم تعيين قنصل جديد لإسرائيل في اسطنبول".
ورغم ذلك أكد نحشون أن "من مصلحة إسرائيل وتركيا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما بالكامل". بينما أشارت تقارير إسرائيلية أخرى إلى أن الخارجية ستخفض التمثيل إلى درجة السكرتير الثاني.
وكان الجانبان تبادلا طرد السفراء بعد مقتل أكثر من 60 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في احتجاجات على أطراف قطاع غزة، في ماي الماضي، وكانت تقارير عبرية تحدثت عن جهود دبلوماسية تُبذل لإعادة السفراء.