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الرئيسية | خارج الحدود | محادثات السلام اليمنية تبدأ بالسويد الأسبوع المقبل

محادثات السلام اليمنية تبدأ بالسويد الأسبوع المقبل

محادثات السلام اليمنية تبدأ بالسويد الأسبوع المقبل
هسبريس - رويترز
الخميس 29 نونبر 2018 - 10:53

قال سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، إن محادثات ترعاها الأمم المتحدة، سعيا لإنهاء الحرب باليمن، ستبدأ في السويد الأسبوع القادم.

وكتب آرون في تغريدة على تويتر، إلى المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام ،"لقد حجزت رحلتي وسوف تقام مشاورات السويد؛ التي يقودها المبعوث الأممي. أتطلع إلى رؤيتك هناك مترئسا لوفدكم".

"الحل السياسي هو السبيل للمضي قدما وهذه المشاورات تعتبر خطوة كبيرة لتحقيقه"، يردف السؤول الدبلوماسي نفسه.

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