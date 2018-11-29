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الرئيسية | خارج الحدود | الأتراك يقتربون من معايير الإعفاء من "فيزا شنغن"

الأتراك يقتربون من معايير الإعفاء من "فيزا شنغن"

الأتراك يقتربون من معايير الإعفاء من "فيزا شنغن"
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 نونبر 2018 - 20:50

قال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة، ديميترس أفرامبولوس، إن تركيا أصبحت قريبة جدا من استكمال المعايير الضرورية لإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المسؤول الأوروبي قال، في تصريحات صحفية ببروكسيل، عن الأتراك "إنهم باتوا قريبين جدا من استكمال المعايير الـ72 الضرورية للإعفاء من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المفوض: "المسؤولون الأتراك عازمون على استكمال المعايير في أقرب وقت"، مشيرا إلى أن تركيا ستستمر في البقاء كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.

وحسب المصادر ذاتها، شدد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب.

وكان البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع الحوار السياسي التركي الأوروبي رفيع المستوى، المنعقد في إسطنبول شهر نونبر الجاري، قد أكد بهذا الشأن أنه "في إطار معايير خارطة الطريق الخاصة برفع التأشيرة، بدأت تركيا في 2 أبريل بتطبيق جوازات السفر من الجيل الثاني (تتميز باستخدام مادة 'بولي كاربونات' في تصنيعها)"، مشيرا إلى مفاوضات مرتقبة في 30 نونبر الجاري لتوقيع اتفاقية متعلقة بنقل البيانات الشخصية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مراكشي الخميس 29 نونبر 2018 - 20:59
هءه من حسنات الباجدة ديال تركيا ماشي بحال شي باجدة قربونا من الفقر
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2 - bruce الخميس 29 نونبر 2018 - 21:09
72 معيار لإعفاء دولة من تأشيرة شنغن بالنسبة للمغرب خاصنا واحد 25 أو 30 سنة عاد شوف تشوف إلا وصلنا للمعايير المطلوبة.
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