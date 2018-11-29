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كُتّاب وآراء
شركة "هواوي" ترد على تقرير مخابرات نيوزيلندا
أكدت شركة "هواوي" الصينية لتكنولوجيا الاتصالات أنها تقدم حلولا آمنة بعد أن قررت نيوزيلندا، استنادا على تقرير لمخابراتها، إقصائها من المشاركة في الشبكة القومية للجيل الخامس للأنظمة اللاسلكية في البلاد.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن "شبكات وأجهزة 'هواوي' التي تدعم شبكة 5G تم نشرها بالفعل من جانب المشغلات الرئيسية في كل أنحاء العالم. سنواصل تقديم حلول الجيل الخامس لزبنائنا".
وأعلن مكتب أمن الاتصالات التابع للحكومة في نيوزيلندا أنه رفض طلب شركة الاتصالات المحلية "سبارك" لاستخدام تكنولوجيا "هواوي" للجيل الخامس.
واعتبرت هذه الجهة أن استخدام هذه التكنولوجيا من الشركة الصينية "يمكن أن يزيد بشكل كبير الخطر على الأمن القومي".
وأوضحت الشركة الصينية في بيان أن "هواوي علمت بشأن إعلان شركة الاتصالات النيوزيلندية سبارك، ونعمل على تحليل الوضع. سنناقش بشكل فعال أي مخاوف وسنعمل معا لإيجاد أفضل طريق للاستمرار".
وكانت أستراليا قد أعلنت، هي الأخرى في غشت الماضي، إقصاء "هواوي" و"زد.تي.إي" لأسباب أمنية، من المشاركة في الشبكة القومية للجيل الخامس للأنظمة اللاسلكية 5G في البلاد.