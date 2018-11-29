فرانكفورت تتوقع من "بركسيت" 800 مليار يورو

هسبريس - رويترز

قالت جماعة الضغط الممثلة لمصالح المركز المالي في فرانكفورت إن البنوك تتوقع نقل أصول قيمتها بين 750 و800 مليار يورو إليها بسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي؛ "بركسيت".

وأفاد هوبرتوس فايث، العضو المنتدب لمجموعة الضغط "فرانكفورت مين فايننس"، في بيان بإن الجانب الأكبر من عمليات نقل الأصول سيجري خلال الربع الأول من 2019 ثم يلي ذلك المزيد.

وأضاف المتحدث نفسه: "ما استمرت الضبابية فإن معظم المؤسسات المالية تفضل حلول الحد الأدنى". وفي الوقت الحالي، تملك البنوك التي مقرها فرانكفورت أصولا إجمالية بقيمة 3.5 تريليون يورو.

وقال فايث إن من بين 37 مؤسسة مالية قدمت طلبات للحصول على رخصة مصرفية شاملة جديدة أو إضافية من البنك المركزي الأوروبي، اختارت 30 مؤسسة فرانكفورت لمقرها الأوروبي.

وأضاف أن نحو ستة بنوك اختارت مركزا آخر في القارة عززت أيضا حضورها في فرانكفورت.

ومازال فايث يتوقع خلق عشرة آلاف فرصة عمل جديدة في فرانكفورت بسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مضيفا أن الزيادة ستكون أبطأ من المتوقع من قبل.

وأشار إلى أن ذلك الهدف سيتحقق على الأرجح خلال ثمانية أعوام من استفتاء 2016 وليس خلال خمسة أعوام كما كان متوقعا في البداية.