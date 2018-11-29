24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:09
|13:21
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسيرة أمازيغ سوس .. الخطاب والدلالات
- قفة الستاتي.. صدقة موثقة بالصوت والصورة!
- فن التأمل الذي يُعوِزنا
- هل تكون "سيدياو" بديلا عن مشروع "الاندماج المغاربي"؟
- أيقونات التفاهة
الودغيري: وصول "مسبار إنسايت" إلى المريخ ترنيمة للشغف العلمي (5.00)
- حقوقيون يُنادون بالمساواة في الإرث .. والرميد: ليست قضية خلافية - (118)
- قبل "التسقيف" .. الداودي يلاقي شركات المحروقات لتخفيض الأسعار - (69)
- "الأحرار" يفوز برئاسة بلدية الهرهورة بعد عزل بنعلال - (68)
- تفكيك عصابة لترويج "كفتة الكلاب" .. المحاكمة تعِد بمعطيات صادمة - (61)
- هذه تفاصيل التغيّرات الجديدة في أسعار تذاكر "قطارات الأطلس" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فرانكفورت تتوقع من "بركسيت" 800 مليار يورو
قالت جماعة الضغط الممثلة لمصالح المركز المالي في فرانكفورت إن البنوك تتوقع نقل أصول قيمتها بين 750 و800 مليار يورو إليها بسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي؛ "بركسيت".
وأفاد هوبرتوس فايث، العضو المنتدب لمجموعة الضغط "فرانكفورت مين فايننس"، في بيان بإن الجانب الأكبر من عمليات نقل الأصول سيجري خلال الربع الأول من 2019 ثم يلي ذلك المزيد.
وأضاف المتحدث نفسه: "ما استمرت الضبابية فإن معظم المؤسسات المالية تفضل حلول الحد الأدنى". وفي الوقت الحالي، تملك البنوك التي مقرها فرانكفورت أصولا إجمالية بقيمة 3.5 تريليون يورو.
وقال فايث إن من بين 37 مؤسسة مالية قدمت طلبات للحصول على رخصة مصرفية شاملة جديدة أو إضافية من البنك المركزي الأوروبي، اختارت 30 مؤسسة فرانكفورت لمقرها الأوروبي.
وأضاف أن نحو ستة بنوك اختارت مركزا آخر في القارة عززت أيضا حضورها في فرانكفورت.
ومازال فايث يتوقع خلق عشرة آلاف فرصة عمل جديدة في فرانكفورت بسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مضيفا أن الزيادة ستكون أبطأ من المتوقع من قبل.
وأشار إلى أن ذلك الهدف سيتحقق على الأرجح خلال ثمانية أعوام من استفتاء 2016 وليس خلال خمسة أعوام كما كان متوقعا في البداية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
هذه فقط مدينة واحدة في ألمانيا تملك البنوك المستقرة فيها 3500 مليار أورو ! فكم تملك مجموع البنوك الألمانية الأخري التي تستقر في باقي المدن الألمانية الكبرى مثل ميونيخ ؟
وفينكوم يا أصاب الشعارات الغبية مثل "الفوسفات وجوج بحور والشعب مقهور" ؟
وفينكوم يا أصحاب المعتقدات البالية الكاذبة التي تقول بأن المغرب يملك ثروات قارون وتريدون "حقكم" منها بدون عرق الجبين ؟
3500 مليار أورو أي ما يعادل أكثر من 40000 مليار درهم (40 الف مليار درهم) اي ما ستنتجونه كلكم لمدة 35 سنة... تملكه فقط بعض البنوك الألمانية
فين يبان اخنوش والعلمي وبن جلون و... الذين تحقدون عليهم وتتهمونهم باللوبيات وبالمحتكرين و... وهم أسيادكم ولولاهم لما زلتم تعيشون تحت الخيام وتأكلون البرسيم
كون كانوا عندنا هاد الأشخاص الي هما ملاك البنوك وكا يملكو 3500 مليار أورو كيفاش غادي تعاملوهوم وكيفاش غادي تسميوهوم ؟
على العلم مثلا أن غالبية عمال محلات (ليدل وألدي) لا تتعدى أجوزهم 800 أورو في الشهر اي 9 الف درهم مع كراء شقة من 30 متر ب 400 أورو !!
كلامك رائع جدا و منطقي و أنت شخص دكي و متزن
و صاحب شخصية و كرامة و كل المغاربة يحترمونك
السوؤال... قم بعكس معاني الكلمات في النص لتتمكن من فهمه