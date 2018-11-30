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كُتّاب وآراء
الهند تعلن إطلاق 31 قمراً صناعياً دفعة واحدة
أطلقت وكالة أبحاث الفضاء الهندية "إيسرو"، الخميس، بنجاح 31 قمراً صناعياً دفعة واحدة على متن مركبة من طراز "بي إس إل في – سي 43"، من قاعدة "سريهاركوتا" بولاية "إندرا براديش" جنوبي البلاد.
ونقلت صحيفة " إن دي تي في" المحلية عن الدكتور كيه. سيفان، رئيس الوكالة قوله "إن المركبة الفضائية كانت تحمل أفضل قمر صناعي للتصوير الهندسي من طراز "هيسيس".
وأضاف أن "القمر المذكور نادر للغاية، ذو عين فائقة الدقة، وقلة قليلة فقط من البلدان تمكنت من الحصول على هذه التكنولوجيا".
إلى جانب ذلك، حملت المركبة الفضائية المذكورة 30 قمراً صناعياً صغيرًا مملوكاً لثمانية بلدان، بينها الولايات المتحدة، بحسب المصدر نفسه.
ووفقا للوكالة الفضائية، فإن الهدف الأساسي من إطلاق "هيسيس" هو دراسة سطح الأرض في مناطق الأشعة تحت الحمراء المرئية، والقريبة من الأشعة تحت الحمراء، والموجات القصيرة من الطيف الكهرومغناطيسي.
وتم إطلاق الرحلة من مركز "ساتيش داوان" الفضائي في قاعدة "سريهاركوتا" بولاية "إندرا براديش" الجنوبية، ووضعت مركبة إطلاق القمر الصناعي القطبية 31 قمرا صناعيا في مدارين مختلفين، أحدهما على ارتفاع عال والآخر على ارتفاع منخفض، بحسب المصدر نفسه.
وفي 15 فبراير2017، تمكنت الهند من إطلاق 104 قمرا صناعياً إلى الفضاء دفعة وحدة لتحطم بذلك رقما قياسيا سجلته روسيا في 2014 حين أطلقت 37 قمرا صناعياً إلى الفضاء.