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الرئيسية | خارج الحدود | الهند تعلن إطلاق 31 قمراً صناعياً دفعة واحدة

الهند تعلن إطلاق 31 قمراً صناعياً دفعة واحدة

الهند تعلن إطلاق 31 قمراً صناعياً دفعة واحدة
هسبريس - متابعة
الجمعة 30 نونبر 2018 - 00:37

أطلقت وكالة أبحاث الفضاء الهندية "إيسرو"، الخميس، بنجاح 31 قمراً صناعياً دفعة واحدة على متن مركبة من طراز "بي إس إل في – سي 43"، من قاعدة "سريهاركوتا" بولاية "إندرا براديش" جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة " إن دي تي في" المحلية عن الدكتور كيه. سيفان، رئيس الوكالة قوله "إن المركبة الفضائية كانت تحمل أفضل قمر صناعي للتصوير الهندسي من طراز "هيسيس".

وأضاف أن "القمر المذكور نادر للغاية، ذو عين فائقة الدقة، وقلة قليلة فقط من البلدان تمكنت من الحصول على هذه التكنولوجيا".

إلى جانب ذلك، حملت المركبة الفضائية المذكورة 30 قمراً صناعياً صغيرًا مملوكاً لثمانية بلدان، بينها الولايات المتحدة، بحسب المصدر نفسه.

ووفقا للوكالة الفضائية، فإن الهدف الأساسي من إطلاق "هيسيس" هو دراسة سطح الأرض في مناطق الأشعة تحت الحمراء المرئية، والقريبة من الأشعة تحت الحمراء، والموجات القصيرة من الطيف الكهرومغناطيسي.

وتم إطلاق الرحلة من مركز "ساتيش داوان" الفضائي في قاعدة "سريهاركوتا" بولاية "إندرا براديش" الجنوبية، ووضعت مركبة إطلاق القمر الصناعي القطبية 31 قمرا صناعيا في مدارين مختلفين، أحدهما على ارتفاع عال والآخر على ارتفاع منخفض، بحسب المصدر نفسه.

وفي 15 فبراير2017، تمكنت الهند من إطلاق 104 قمرا صناعياً إلى الفضاء دفعة وحدة لتحطم بذلك رقما قياسيا سجلته روسيا في 2014 حين أطلقت 37 قمرا صناعياً إلى الفضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - dokalli الجمعة 30 نونبر 2018 - 00:59
جاتني لبكيا افنفس لوقت جاتني شوهة تفكرت قمر B وقمر A م
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20
2 - محمد الجمعة 30 نونبر 2018 - 01:14
الناس اللي باغيين يخدموا البلاد و العباد هما هادوا اوا حنا المخير فينا كيفكر غير في الفلوس واخا عارف بللي غادي يموت و يخليها . اما باش يعيش بنادم ربي ضامنوا . مسلمين يا حسرة
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3
3 - عمر كندا الجمعة 30 نونبر 2018 - 01:35
اكيد الكللما يقرا المقال سيفكر متلي بالظبط و هو الفرق الهائل بين قمرين و بين 104 ضم 13 يعني 134 قمر ...و مع دلك لم نسمع ابدا الهند تقول نحن الاقوى افريقيا او نحن رواد القارة او او ......سبحان الله هاد المرض عندنا غير حنا لي دار شي حاجة يفضح بها الناس و يولي هو رائد القارة وووو
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3
4 - مغربي الجمعة 30 نونبر 2018 - 01:40
هههه و الله أتساءل لماذا نحن دولة فاشلة .... الدول تتطور و نحن دائما إلى الوراء .... مسؤولون يتبعون العرب من أجل المال و أخرون يتبعون الغرب من أجل المال و المغاربة لا يستفيدون من أي شيء ... حتى مواردنا يسرقونها منا
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2
5 - USA الجمعة 30 نونبر 2018 - 01:44
مصاب يا ربي غير ميقيسوش ديالنا :) !!
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0
6 - Hassan الجمعة 30 نونبر 2018 - 01:46
Le problème c’est en Inde il y a encore plusieurs personnes qui n’ont pas encore des logements, il y a des gens qui dorment sous les ponts en plein rue, sans parler des gens qui habitent sur les rivières
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