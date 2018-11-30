ماي مستعدة لمصافحة ولي العهد السعودي بالأرجنتين

هسبريس - رويترز

قال مسؤول بريطاني رفيع المستوى إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستكون مستعدة للاجتماع مع ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين التي تبدأ الجمعة من أجل المطالبة بتحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتشارك ماي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة التي تستمر يومين في الأرجنتين لكن لم يتحدد حتى الآن اجتماع مباشر بينهما.

وقال المسؤول الكبير ردا على سؤال عما إذا كانت ماي ستصافح ولي العهد "كنا على تواصل مع الحكومة السعودية خلال الأسابيع الأخيرة في أعقاب مقتل السيد خاشقجي وكنا نفعل ذلك من أجل توصيل رسالة بأننا نريد محاسبة كاملة وشفافية كاملة".

وأضاف "إذا أتيحت الفرصة أمام رئيسة الوزراء لتكرار تلك الرسالة وأيضا لتوصيل رسائل مهمة، فيما يتعلق باليمن على سبيل المثال، فأنا واثق من أنها ستنتهز الفرصة لفعل ذلك... التواصل مهم إذا أردنا التعامل مع تلك القضايا".