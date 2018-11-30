الرئاسة الروسية تعدّ لزيارة بوتين إلى السعودية

هسبريس - متابعة

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، مساء الجمعة، أن التحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى السعودية، ما زال مستمرا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" المحلية، إن تاريخ الزيارة يُمكن تحديده بعد لقاء بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في الأرجنتين مساء الجمعة.

وكان بيسكوف قد أعلن في 3 سبتمبر الماضي، أن ملك السعودية - الذي زار روسيا - دعا بوتين لزيارة الرياض "في أي وقت يناسبه"، مشيرًا أن وزيري خارجية البلدين بحثا مسألة الإعداد لتلك الزيارة وتحديد توقيتها.

وفي رده على سؤال حول موعد زيارة بوتين إلى السعودية، أجاب متحدث الرئاسة الروسية: "في الوقت الحالي لا توجد أيه مواعيد نهائية، ما زال العمل جاري".