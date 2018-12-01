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كُتّاب وآراء
الكراهية ضد المسلمين ترتفع بـ151% في كندا
سجلت جرائم الكراهية في كندا خلال السنة الماضية ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام 2016، بحسب الإحصاءات الرسمية.
وأوضحت هيئة الإحصاء في تقرير بعنوان "جرائم الكراهية المُبلغ عنها"، الجمعة، أن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت بنسبة 151% خلال العام الماضي مقارنة بـ 2016.
وأشارت إلى وقوع 349 جريمة كراهية ضد المسلمين في 2017، بعد أن كان عددها 139 في 2016.
وأظهرت المعطيات ارتفاع عدد جرائم الكراهية ضد اليهود، موضحا أن العام الماضي شهد 360 جريمة كراهية بعد أن كان عدد الجرائم 221 خلال 2016.
كما ارتفع معدل جرائم الكراهية ضد المسيحيين الكاثوليك من 27 جريمة خلال عام 2016 ، إلى 39 عام 2017.
وفي تعليقه على المعطيات، قال الرئيس التنفيذي لمجلس مسلمي كندا (منظمة)، إحسان جردة، إن "2017 كان عاما صعبا للغاية بالنسبة للمسلمين".