أوكرانيا تحظر دخول الرجال الروس إلى أراضيها

هسبريس - متابعة

حظرت أوكرانيا، الجمعة، دخول المواطنين الروس من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما إلى أراضيها، على خلفية احتجاز موسكو ثلاث سفن أوكرانية في مضيق "كيرتش" ببحر "آزوف".

وقال رئيس جهاز حماية الحدود الأوكراني، بترو تسيهياكال، إنه "اعتبارا من اليوم، وفي مرحلة أولى، يمنع دخول مواطني الاتحاد الروسي الذكور ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاما"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف أن قرار "كييف" جاء ردًا على احتجاز موسكو ثلاث سفن أوكرانية خلال مواجهة بحرية الأسبوع الماضي.

وتأتي الخطوة بعدما فرضت أوكرانيا، الأربعاء، الأحكام العرفية لمدة 30 يوما في عشر مناطق حدودية وساحلية على البحر الأسود وبحر آزوف، على خلفية الاحتجاز المشار إليها.

من جهتها، أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، القرار الأوكراني، مشددة على أن موسكو لا تخطط لفرض "إجراءات مماثلة" على الأوكرانيين.

كما استنكرت "زاخاروفا" تنفيذ الحكومة في كييف "سياسات تضر بالمواطنيين العاديين".

والأربعاء، قررت موسكو، سجن 15 عسكريًا أوكرانيًا من أصل 24 تم توقيفهم مع متن تلك السفن، معتبرةً أنها دخلت المياه الإقليمية الروسية بـ"صورة غير مشروعة". فيما قالت كييف إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة، واتهمت روسيا بـ"العدوان العسكري".