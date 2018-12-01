الرئيس الأمريكي الأسبق "بوش الأب" يفارق الحياة

هسبريس ـ إفي

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، عن عمر 94 عاما، وفقا لما أعلنه نجله جورج دابليو بوش، الرئيس الأمريكي الاسبق أيضا، في بيان.

وقال جورج بوش الابن: "جيب ونيل ومارفين ودورو وأنا نعلن، بحزن، أنه بعد مرور 94 عاما مذهلا، توفي والدنا العزيز".

وتوفي بوش، الذي تولى الرئاسة الأمريكية في الفترة من 1989 وحتى 1993 ، بعد مرور ثمانية أشهر على وفاة زوجته باربرا بوش، التي تزوجها على مدار 73 عاما.

وعمل بوش الذي كان ينتمي للحزب الجمهوري، كطيار عسكري خلال الحرب العالمية الثانية، كما كان عضوا في الكونغرس وسفيرا في الأمم المتحدة ومديرا لوكالة الاستخبارات الأمريكية، ونائبا للرئيس رونالد ريغان بين الفترة من 1981 و1989، وأنهى حياته السياسية بأربعة عقود في رئاسة الولايات المتحدة.

ومن البيت الأبيض قاد جورج بوش الأب نهاية الحرب الباردة، وحرب الخليج الأولى وغزو بنما، بينما كان الاتحاد السوفيتي ينهار وألمانيا تتوحد من جديد.

ولم تكن إنجازاته الدبلوماسية والحربية كافية لتتم إعادة انتخابه، فلم يحالفه الحظ في رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، وخلفه في الرئاسة الديمقراطي بيل كلينتون، عام 1993 ، ومن وقتها عاش جورج بوش الاب في منزله بهيوستن بولاية تكساس مع زوجته.

وكان جورج بوش الأب، أو "بوش 41" لتمييزه عن ابنه الأكبر جورج دبليو بوش الذي تولى الرئاسة الأمريكية من 2001 وحتى 2009 ، يعاني من احد انواع الشلل الرعاش، "باركينسون"، كان يحرمه من السير وجعله جليسا على مقعد متحرك في السنوات الأخيرة من حياته.