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الرئيسية | خارج الحدود | عسكري منشق يفرّ من كوريا الشمالية إلى الجنوبية

عسكري منشق يفرّ من كوريا الشمالية إلى الجنوبية

عسكري منشق يفرّ من كوريا الشمالية إلى الجنوبية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 01 دجنبر 2018 - 11:50

انشق جندي كوري شمالي وعبر إلى الجنوب، عبر الخط العسكري الفاصل بين الكوريتين، حسب ما أفاد جيش كوريا الجنوبية في خضم مرحلة التقارب بين سيول وبيونغ يانغ.

وعبر الجندي، اليوم السبت، الخط الفاصل بين البلدين، في واقعة هى الأولى من نوعها منذ أن بدأت سيول وبيونغ يانغ في خفض الانتشار العسكري على الحدود؛ في إطار عملية "إذابة الجليد" التي بدأت أوائل العام الجاري.

ولم ترصد القوات الكورية الجنوبية "أي نشاط معين" من جانب جارتها الشمالية على خلفية الواقعة، التي لا زالت تخضع للتحقيقات، حسب ما أفادت القيادة العليا المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.

وأوضحت هذه الجهة أن الجندي "سالم وتحت رعاية القوات الكورية الجنوبية" التي رصدت العسكري وهو يعبر الخط الفاصل حاملا معدات مراقبة.

وقامت الكوريتان بخفض تواجدهما العسكري على الحدود خلال الأشهر الأخيرة، في إطار اتفاق عسكري ثنائي لخفض حدة التوتر في شبه الجزيرة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والشمالي كيم يونغ أون قد وقعا الاتفاق الثنائي، في 19 شتنبر الماضي، أثناء القمة التي جمعت بينهما في بيونغ يانغ، في اجتماع كان الثالث بين الزعيمين هذا العام.

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