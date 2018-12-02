نائب لبناني: إعلان الحكومة الجديدة قبل رأس السنة

هسبريس ـ مُتابعة

توقع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بو صعب الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة.

وعبر بو صعب، في تصريح لإذاعة "صوت لبنان"، عن تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة قبل الأعياد، محذرا من أن عدم التوصل الى حل خلال شهر يؤشر إلى أن الخلاف أصبح خارجيا.

وأشار الى أن "تاريخ حزب الله" يظهر وقوفه الى جانب حلفائه في مراحل عديدة، منها حين وقف إلى جانبنا في معركة الرئاسة أو الحكومة"، لافتا الانتباه إلى أن "حزب الله يطلب التحاور مع النواب السنة الستة، وما يرضون هم به نرضى نحن به".

وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد كلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، في 24 ماي الماضي، بعد تسميته من قبل 111نائباً في المشاورات النيابية الملزمة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن بالرغم من إصرار كافة القوى السياسية اللبنانية على ضرورة الإسراع في تشكيلها.