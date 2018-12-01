ميركل تفاجئ ركاب طائرة تجارية أقلعت من إسبانيا

هسبريس - د.ب.أ

تفاجأ ركاب طائرة شركة "أيبيريا" الإسبانية، التي أقلعت من مدريد متوجهة إلى بوينس آيرس عاصمة الارجنتين أمس الجمعة، بصعود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على متن الطائرة، للحاق بقمة "مجموعة العشرين"، بعدما طرأ عطل فني على طائرتها الحكومية.

وصعدت ميركل على متن الطائرة التجارية قبل عشر دقائق من إقلاعها، برفقة وفد صغير يضم نائبها أولاف شولتس وعدد من المستشارين وأفراد الحراسة.

وجلست المستشارة في درجة رجال الأعمال إلى جوار أحد الركاب الذي لم يكن يتوقع أنه سيقضي رحلته، التي تستغرق نحو 13 ساعة، بجوار "أقوى امرأة في العالم".

وقال الراكب الأرجنتيني أوجستين أجويرو، صاحب الـ28 عاما، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "أعرف مسلسل هاوس أوف كاردس، لذلك لم أكن أتوقع مطلقا امرأة عادية بهذا الشكل".

تجدر الإشارة إلى أن "هاوس أوف كاردس"هو مسلسل تلفزيوني أمريكي يدور حول صراعات الساسة حول السلطة والمال.

وكانت ميركل اضطرت إلى العودة إلى ألمانيا عقب فترة قصيرة من إقلاع طائرتها الحكومية "كونراد أديناور"، مساء الخميس، وذلك بعدما حدث عطل تقني.

وهبطت ميركل في مطار كولونيا/بون، ثم توجهت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة إلى العاصمة الإسبانية مدريد للصعود على متن طائرة تجارية متوجهة إلى العاصمة الأرجنتينية.

وعما فعلته ميركل على متن الطائرة التجارية؛ قال أجويرو: "تناولت اليوغورت وقرأت كتابا ونامت قليل ا... لم تكن لها أي طلبات خاصة".

وذكر أجويرو أنه قبل ساعة من الهبوط في بوينس آيرس توجهت ميركل إلى قمرة القيادة لالتقاط صورة مع طاقم الطائرة، وقال: "لم أجرؤ على التحدث إليها ... كانت تبتسم من حين لآخر. كانت هادئة للغاية".

وكانت ميركل ووفدها أول من غادروا الطائرة عقب هبوطها في بوينس آيرس. وتمكنت ميركل من حضور الأمسية المقامة لقادة دول مجموعة العشرين في مسرح "تياترو كولون" الشهير بالعاصمة الأرجنتينية.

واستقبل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري المستشارة الألمانية بترحاب كبير بعدما تمكنت من القدوم إلى القمة عقب تأخر استغرق حوالي 12 ساعة.

وسادت في الأجواء دهشة كبيرة لما مرت به رئيسة حكومة أكبر اقتصاد في أوروبا خلال رحلتها إلى الأرجنتين، ونوعية المشكلات التي طرأت على طائرتها الرسمية.