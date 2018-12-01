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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال أعضاء في فرقة اغتيالات بإسبانيا والسويد

اعتقال أعضاء في فرقة اغتيالات بإسبانيا والسويد

اعتقال أعضاء في فرقة اغتيالات بإسبانيا والسويد
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 01 دجنبر 2018 - 21:45

اعتقلت الشرطة في السويد واسبانيا أعضاء في فرقة اغتيالات يعتقد أنها على صلة بجريمتي قتل، على الأقل، حسب ما قالت السلطات.

وقالت الشرطة الإسبانية إن خمسة أشخاص اعتقلوا في إقليم ملقة، وألقي القبض على أربعة اخرين في مدينة مالمو السويدية.

ونقلت صحيفة "الباييس" الإسبانية عن مسؤولين محليين قولهم إن المعتقلين جزء من أسوأ مجموعة من القتلة المأجورين الناشطين في منطقة "كوستا ديل سول".

وتم الإفراج المشروط عن اثنين ممن تم اعتقالهم في ملقة بحلول وقت لاحق.

وقالت الشرطة، في بيان، إن الهجوم على العصابة التي يطلق عليها اسم "لوس سويكس" (السويديون) أدى الى حل غموض جريمتي قتل.

وتمت مصادرة أسلحة وهواتف محمولة ونقود، وثلاث ساعات فاخرة تصل قيمتها إلى 280 ألف دولار، من قبل الشرطة في عقارات مرتبطة بالنشاط الإجرامي.

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