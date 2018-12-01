الرئيس الملغاشي يقر بتعرضه لهزيمة في الانتخابات

هسبريس ـ مُتابعة

أقر هيري راجاوناريمامبيانينا رئيس مدغشقر، بهزيمته في انتخابات الرئاسة بعدما احتل المركز الثالث في الجولة الأولى من التصويت.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إن راجاوناريمامبيانينا لم يحصل إلا على 8.82 بالمئة في الجولة الأولى، التي جرت في نونبر، في حين حصد رئيسان سابقان، هما مارك رافالومانانا وأندريه راجولينا، 35.35 بالمئة و39.23 بالمئة على الترتيب.

ولن يشارك الرئيس الحالي في الجولة الثانية ،المقررة في 19 دجنبر، ورفضت المحكمة طلبه إلغاء الانتخابات. وقال راجاوناريمامبيانينا، في بيان نقله التلفزيون، "يجب احترام اختيار الشعب".

وتأمل مدغشقر في أن تجري ثاني انتخابات سلمية منذ الاضطرابات التي شهدتها عام 2009، عندما أطاحت احتجاجات قادها راجولينا بالرئيس رافالومانانا في ما وصفه الاتحاد الأفريقي، وغيره من المنظمات الدولية، بأنه انقلاب.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 53.95 بالمئة من الناخبين المسجلة أسماؤهم. وقال راجاوناريمامبيانينا إنه لن يؤيد أيا من المرشحين المتبقين، ودعا إلى الهدوء.

وتابع الرئيس الملغاشي: "أتمنى أن تجلب هذه الجولة الثانية السلام والاستقرار على بلدنا. شهدنا جميعا التجاوزات خلال الجولة الأولى، ويأمل شعب مدغشقر ألا يحدث هذا خلال الجولة الثانية".