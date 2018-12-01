24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل
- أفول نجم الإسلام السياسي في مجال تدبير الحكامة الإستراتيجية
- إبقاء شعلة الأمل ضرورة مجتمعية إستراتيجية
- قراءة في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني
- وجوهٌ عارية
محكمة وجدة توزّع "ربع قرن" على معتقلي حراك "السندريات" بجرادة (5.00)
- أمريكا توافق على صفقة عسكرية مع المغرب بأزيد من مليار دولار - (97)
- الداودي يخيّر شركات المحروقات بين "العصا" أو تخفيض الأسعار - (86)
- "تجمع البتروليين" يرد على الداودي: أسعار المحروقات منخفضة - (73)
- مبروكي يرصد "الحفلات الجنسية الرضائية" في الفضاءات المزدحمة - (58)
- سويسري تونسي: "قنبلة جنس" أعطبتني .. أستغيث بالملك لإنصافي - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قنابل ومدافع تواجه "السترات الصفراء" في باريس
أطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه، اليوم السبت، على محتجي "السترات الصفراء" الذين حاولوا كسر الأطواق الأمنية في شارع الشانزليزي في باريس، وذلك قبل احتجاج ثالث على رفع أسعار الوقود.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت العشرات وسط مخاوف من تسلل مجموعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار إلى حركة "السترات الصفراء"، وهي احتجاج شعبي عفوي على رفع أسعار الوقود وتصاعد تكاليف المعيشة.
وأغلق محتجو السترات الصفراء طرقا خلال المظاهرات التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين في مختلف أنحاء فرنسا، في ما يمثل أحد أكبر وأطول التحديات التي واجهت الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه المنصب قبل 18 شهرا.
تجمع مئات من محتجي السترات الصفراء تحت "قوس النصر"، في أول شارع الشانزليزي، وغنوا النشيد الوطني الفرنسي وهتفوا باستقالة ماكرون. وتجمع الآلاف، من الذين ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم عبر الإنترنت، في باريس للمرة الأولى قبل أسبوع، وحولوا شارع الشانزليزي إلى ساحة معركة عندما اشتبكوا مع الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وقال دوني جاكوب، الأمين العام لنقابة الشرطة البديلة، "نخشى أن تتسلل مجموعات صغيرة من مثيري الشغب من خارج السترات الصفراء للاشتباك مع قوات الأمن وتحدي سلطة الدولة". وأضاف: "هناك خوف من ذهاب عنيفين إلى أماكن أخرى في ضوء تعزيز مستوى الأمن في الشانزليزي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
هل سيعترف الغرب بفضل العرب في إشعال شرارة الثورة ؟
لا أعتقد ذلك...فهو عنصري معنا في كل شيء !
لاوجود للديموقراطية في آي بلد كان
ما ذا تقارنين. سوريا سبب ما يحدث فيها هو بشار القاتل. وسبب التركيز عليها هو
القتل والدمار. اما فرنسا فهو احتجاج سينتهي بتفاوض او فشل من ورائه انها الديموقراطية. اما كلمة ثورة فهي موجودة الا في ذهن العربي الغبي وهي مرادف للدمار والهرس والانتقام وسببه التعليم وقراءة كتب اكل عليها الضهر وشرب فاي مقارنة واي اسقاط هذا. لايغير ا بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.