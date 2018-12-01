24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1113:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنهيمة: العولمة والهشاشة (5.00)

  2. محكمة وجدة توزّع "ربع قرن" على معتقلي حراك "السندريات" بجرادة (5.00)

  3. قناة أمريكية تفصل مراسلا بسبب تأييد فلسطين (5.00)

  4. النيابة العامّة تأمر بتشريح جثة سجين بابن أحمد (5.00)

  5. غرق زورق شراعي لفرنسيين يستنفر سلطات برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قنابل ومدافع تواجه "السترات الصفراء" في باريس

قنابل ومدافع تواجه "السترات الصفراء" في باريس

قنابل ومدافع تواجه "السترات الصفراء" في باريس
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 01 دجنبر 2018 - 13:42

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه، اليوم السبت، على محتجي "السترات الصفراء" الذين حاولوا كسر الأطواق الأمنية في شارع الشانزليزي في باريس، وذلك قبل احتجاج ثالث على رفع أسعار الوقود.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت العشرات وسط مخاوف من تسلل مجموعات تنتمي لأقصى اليمين وأقصى اليسار إلى حركة "السترات الصفراء"، وهي احتجاج شعبي عفوي على رفع أسعار الوقود وتصاعد تكاليف المعيشة.

وأغلق محتجو السترات الصفراء طرقا خلال المظاهرات التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين في مختلف أنحاء فرنسا، في ما يمثل أحد أكبر وأطول التحديات التي واجهت الرئيس إيمانويل ماكرون منذ توليه المنصب قبل 18 شهرا.

تجمع مئات من محتجي السترات الصفراء تحت "قوس النصر"، في أول شارع الشانزليزي، وغنوا النشيد الوطني الفرنسي وهتفوا باستقالة ماكرون. وتجمع الآلاف، من الذين ليس لهم قائد وينظمون أنفسهم عبر الإنترنت، في باريس للمرة الأولى قبل أسبوع، وحولوا شارع الشانزليزي إلى ساحة معركة عندما اشتبكوا مع الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

وقال دوني جاكوب، الأمين العام لنقابة الشرطة البديلة، "نخشى أن تتسلل مجموعات صغيرة من مثيري الشغب من خارج السترات الصفراء للاشتباك مع قوات الأمن وتحدي سلطة الدولة". وأضاف: "هناك خوف من ذهاب عنيفين إلى أماكن أخرى في ضوء تعزيز مستوى الأمن في الشانزليزي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - rachida السبت 01 دجنبر 2018 - 13:52
في سوريا ومن اليوم الاول القنوات الفضاءية العالمية كانت تنقل كل النحركات حتى وان كانت التظاهرة فيها عشرة افراد وخصوصا القنوات الفرنسية . اما تظاهرات السترات الصفراء فلا يشيرون لها الا باستحياء . انا مع الثورة الفرنسية الحديثة ان شاء الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
2 - الزغبي السبت 01 دجنبر 2018 - 14:09
لقد انتقلت الثورة من العالم العربي إلى فرنسا في أفق انتقالها إلى العالم الغربي كله ...ههه
هل سيعترف الغرب بفضل العرب في إشعال شرارة الثورة ؟
لا أعتقد ذلك...فهو عنصري معنا في كل شيء !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - حاميدو السبت 01 دجنبر 2018 - 14:15
عندما يحتج الفرنسيون تسيل دموعهم و عندما يحتج المغاربة تسيل دماؤهم....تعدد الردع والاحتجاج واحد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - Salah السبت 01 دجنبر 2018 - 14:20
في احتجاجات فرنسا هناك سرقات للمحلات الفاخرة و النهب، هناك فديوهات توتق ذلك، لو كان ذلك في المغرب لظهر العديد من العدميون للانتقاد و المنادات بالدمقراطية و حقوق الشعب و آلكثير منهم لا يفرق بين الحقوق والواجبات... انشري من فضلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - mmm السبت 01 دجنبر 2018 - 14:20
Pour suivre les événements du soulèvement des gilets jaunes il faut suivre les chaînes bfmtv eu c news. l ci et france info tout est en direct. et les maghrébins on ne vous voit pas beaucoup .vous êtes pas concernés par ses augmentations .vous avez peur ou quoi .allez rejoignez nous a orange on bloque l'autoroute
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - مغربي السبت 01 دجنبر 2018 - 14:24
ملي تكون تظاهرة في المغرب او البلدان العربية بصفة عامة و كتدخل الشرطة يقولو لينا قمع حرية التظاهر و يديرو فيها دعاة الحرية و مدافعين على حقوق الإنسان. بالمقابل ملي تكون في فرنسا و أخواتها لا أحد يتكلم. تبا لكم و لامثالكم و لشبابنا المتبع لفكركم. فيقوا المغاربة لي تقول أوروبا عندها الحرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - mojane السبت 01 دجنبر 2018 - 14:38
لو وقع هذا في المغرب لفامت الدنيا وقعدت أما في دولهم فلا شيء وقع
لاوجود للديموقراطية في آي بلد كان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
8 - حماية الحريات السبت 01 دجنبر 2018 - 14:48
لم يصدر اي بلاغ رسمي من امريكا او غيرها لمطالبة فرنسا بحفظ حق التظاهر وحماية الحريات الفردية والتنديد بردة الفعل الهمجية لقوات القمع الفرنسية وبلا بلا بلا التي كنا نسمعها ابان امظاهرات في تونس ليبيا اليمن سوريا .... ام ان مثل هذه البلاغات لا تصدر الا عندما تكون الثورات والقلاقل في بلداننا العربية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - مهاجر السبت 01 دجنبر 2018 - 14:50
الى التعليق 1
ما ذا تقارنين. سوريا سبب ما يحدث فيها هو بشار القاتل. وسبب التركيز عليها هو
القتل والدمار. اما فرنسا فهو احتجاج سينتهي بتفاوض او فشل من ورائه انها الديموقراطية. اما كلمة ثورة فهي موجودة الا في ذهن العربي الغبي وهي مرادف للدمار والهرس والانتقام وسببه التعليم وقراءة كتب اكل عليها الضهر وشرب فاي مقارنة واي اسقاط هذا. لايغير ا بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.