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كُتّاب وآراء
الجيش الإيراني يدشن سفينة حربية لا ترصد بالرادار
دشن سلاح البحرية الإيراني، اليوم السبت، مدمرة صنعت محليا وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن "لها خصائص الأجسام الشبح التي لا يكشفها الرادار".
وانضمت المدمرة "سهند"، التي يمكن أن تبحر لمدة خمسة أشهر دون الحاجة إلى إعادة تموين، لسلاح البحرية الإيراني في احتفال بقاعدة في "بندر عباس" على الخليج.
وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "المدمرة عليها مهبط لطائرات الهليكوبتر، ومجهزة بمنصات لإطلاق الطوربيدات، ومدافع مضادة للطائرات والسفن، وصواريخ سطح ـ سطح وسطح ـ جو".
دشنت إيران أول مدمرة صنعت محليا في عام 2010، في نطاق برنامج لتحديث معدات بحريتها التي تعود إلى ما قبل قيام "الثورة الإسلامية" عام 1979، وهي في معظمها معدات أمريكية الصنع.