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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الإيراني يدشن سفينة حربية لا ترصد بالرادار

الجيش الإيراني يدشن سفينة حربية لا ترصد بالرادار

الجيش الإيراني يدشن سفينة حربية لا ترصد بالرادار
هسبريس - رويترز
السبت 01 دجنبر 2018 - 15:40

دشن سلاح البحرية الإيراني، اليوم السبت، مدمرة صنعت محليا وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن "لها خصائص الأجسام الشبح التي لا يكشفها الرادار".

وانضمت المدمرة "سهند"، التي يمكن أن تبحر لمدة خمسة أشهر دون الحاجة إلى إعادة تموين، لسلاح البحرية الإيراني في احتفال بقاعدة في "بندر عباس" على الخليج.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "المدمرة عليها مهبط لطائرات الهليكوبتر، ومجهزة بمنصات لإطلاق الطوربيدات، ومدافع مضادة للطائرات والسفن، وصواريخ سطح ـ سطح وسطح ـ جو".

دشنت إيران أول مدمرة صنعت محليا في عام 2010، في نطاق برنامج لتحديث معدات بحريتها التي تعود إلى ما قبل قيام "الثورة الإسلامية" عام 1979، وهي في معظمها معدات أمريكية الصنع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - متفرج السبت 01 دجنبر 2018 - 15:52
الدول التي تعتمد على طاقاتها البشرية من أجل تأمين حاجاتها الأمنية الضرورية لا تهاب الدول الاستعمارية التي تنهب الأخضر و اليابس.
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2 - سني لا وهابي السبت 01 دجنبر 2018 - 15:56
اللهم زد و بارك في الداعم الأكبر للمقاومة الفلسطينية
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3 - عربي السبت 01 دجنبر 2018 - 15:59
والعرب مهتمون فقط بشراء الأسلحة من عند أسيادهم، ويتسابقون لشراء الولاءات
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4 - مغربي السبت 01 دجنبر 2018 - 16:00
الجيش الإيراني يدشن سفينة حربية لا ترصد بالرادار استعدادا لغزو أمريكي و الجيش السعودي يقصف إخوانه في اليمن بسفن حربية أمريكية الصنع .... العرب لا يعرفون إلا الاستهلاك و الأكل و النوم و الجنس لأنهم قوم خلقوا ليستعبدوا من طرف حكامهم و أسياد حكامهم
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