اتفاق "بريكست" وراء استقالة جديدة بحكومة لندن

هسبريس - ا ف ب

قدم وزير جديد إستقالته من الحكومة البريطانية إحتجاجا على الإتفاق حول "بريكست"، الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة تيريزا ماي مع الإتحاد الاوروبي، ما يكشف مجددا هشاشة وضع ماي التي ستواجه تصويتا على النص داخل مجلس العموم بعد عشرة أيام.

وقال وزير الدولة المكلف بالعلوم، سام غيما، في مقالة نشرتها صحيفة "دايلي تلغراف" اليوم السبت، "أنا غير قادر على دعم مشروع بريكست لرئيسة الحكومة".

الوزير المستقيل، الذي دافع عن إبقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي خلال استفتاء يونيو 2016، أضاف: "لقد تخلينا عن صوتنا وعن اقتراعنا وعن حقنا بالفيتو".

وغيما من حزب المحافظين، كما أنه نائب في مجلس العموم، بينما كانت ماي قد توصلت الى إتفاق على طريقة خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي في ختام 17 شهرا من المفاوضات الصعبة بين الطرفين.

ويشرح الوزير المستقيل أن قرار تيريزا ماي بالتخلي عن حق المملكة المتحدة بالإتصال بنظام "غاليليو" الأوروبي، لتحديد المواقع عبر الأقمار الإصطناعية، هو الذي دفعه الى الإستقالة. وقد أعلنت لندن عزمها إقامة نظام مماثل خاص بها لتحديد مسار السفن عبر الأقمار الإصطناعية.

كما قال غيما، في تصريح الى "بي بي سي راديو 4"، إن "ما حصل مع غاليليو ما هو إلا مقدمة بسيطة للمفاوضات القاسية التي تنتظرنا بعد بريكست، المقرر في التاسع والعشرين من مارس 2019، والتي ستضعف مصالحنا الوطنية وتفقرنا وتخرب أمننا".

وأضاف أن المملكة المتحدة استثمرت في غاليليو، مضيفا: "لن نسترجع شيئا من اموالنا هذه"، واعتبر أن على ماي عدم إستبعاد خيار إجراء استفتاء ثان على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.