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كُتّاب وآراء
الإيطاليون يسجلون انخفاضا حادا في عدد المواليد
قال مكتب الإحصاءات الوطني في إيطاليا إن عدد المواليد سجل انخفاضا حادا خلال السنة الجارية، فضلا عن انكماش عدد السكان.
وأوضح المكتب، في تقرير نشره اليوم السبت، أن عدد المواليد الجدد بإيطاليا تراجع بأزيد من 150 ألف، بالمقارنة مع السنة الماضية التي بلغ خلالها عدد المواليد 458 ألف و 151 مولود.
وحسب المصدر ذاته فإن الوضع الديمغرافي ما فتئ يزداد سوءا، إذ انخفض عدد المواليد بـ8.400 مولود خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط.
و أكدت إيطاليا في 2017 أنها ثاني بلد ترتفع فيه نسبة الشيخوخة في العالم بعد اليابان، كما يتراجع فيه عدد السكان، مشيرة إلى أن متوسط أعمار الإيطاليين في الوقت الراهن يبلغ 45.2 عاما .
وذكر المكتب أنه في 2015 دخلت إيطاليا في مرحلة التراجع الديمغرافي بعد أن فقدت 100 الف نسمة في الفترة ما بين 2017-2016 . ويبلغ عدد سكان إيطاليا 60.5 مليون نسمة ، منهم 8.4 في المائة أجانب.