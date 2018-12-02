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كُتّاب وآراء
بيع ميدالية "نوبل الفيزياء" مقابل 975 ألف دولار
بيعت ميدالية جائزة نوبل في الفيزياء، التي مُنحت عام 1965 ، للأمريكي ريتشارد فيليبس فاينمان مقابل 975 ألف دولار في مزاد أقامته دار "سوثبيز" في نيويورك.
وبيعت الميدالية الذهبية ضمن مزاد "تاريخ العلوم والتكنولوجيا"، مع ملاحظات مكتوبة بخط يد فاينمان، بعد طرحها بسعر مبدئي يتراوح بين 800 ألف ومليون و200 ألف دولار.
وأفادت "سوثبيز" بأن تضمين المقالات العلمية في المزاد هو تقدير للذكرى المئوية لميلاد الفيزيائي، واصفة إياها بأنها واحدة من "ألمع" المقالات و"الأكثر الهاما".
وتشارك فاينمان جائزة نوبل للفيزياء مع جوليان شفينجر وشينيتشيرو توموناجا عام 1965، وذلك لإسهامهم المحوري في الديناميكية الكهربائية الكمية وفيزياء الجسيمات الأولية.
وتزن الميدالية الذهبية، ذات الـ23 قيراطا، 182.57 غراما، أما سمكها فيبلغ نحو 66 مليمترا.