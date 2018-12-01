24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل
- أفول نجم الإسلام السياسي في مجال تدبير الحكامة الإستراتيجية
- إبقاء شعلة الأمل ضرورة مجتمعية إستراتيجية
- قراءة في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني
- صوت العقل والحكمة
أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل (5.00)
- الداودي يخيّر شركات المحروقات بين "العصا" أو تخفيض الأسعار - (87)
- "تجمع البتروليين" يرد على الداودي: أسعار المحروقات منخفضة - (75)
- سويسري تونسي: "قنبلة جنس" أعطبتني .. أستغيث بالملك لإنصافي - (67)
- مبروكي يرصد "الحفلات الجنسية الرضائية" في الفضاءات المزدحمة - (62)
- المجلس الاقتصادي يقترح المساواةَ بين المهاجرين والمواطنين المغاربة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفاتيكان يخشى تأثير المثلية على الكنيسة الكاثوليكية
أعرب بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، عن قلقه حيال وجود المثلية الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية.
وقال البابا في مقابلة باللغة الإسبانية، تُنْشَر في كتاب مقرر صدوره بعد غد الاثنين، "يبدو بقوة أن المثلية الجنسية قد صارت توجها في مجتمعاتنا، ومثل هذه العقلية ستؤثر أيضا على الكنيسة الكاثوليكية بطريقة ما".
وأعرب البابا عن قلقه إزاء وجود مثليين بين رجال الدين وفي مدارس اللاهوت، ووصف الأمر بأنه " مسألة خطيرة للغاية"، لافتا الانتباه إلى أنه "لا يجب قبول أصحاب هذه النزعة الراسخة في مدارس اللاهوت".
ومن المنتظر أن يصدر الكتاب الذي يضم هذه التصريحات مترجما إلى عدة لغات، وهو للكاتب فيرناندو برادو، ويحمل عنوان "قوة المهنة"؛ تحدث البابا فيه عن حياته بعد تحوله إلى الخدمة الدينية.
جدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية ترفض المثلية الجنسية، لكن البابا فرانسيس الأول كان قد أعرب مرارا عن رفضه للتمييز ضد المثليين.