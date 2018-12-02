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الرئيسية | خارج الحدود | أزمة الحزب الحاكم في الجزائر تفتح أعين معارضي غالي على القيادة

أزمة الحزب الحاكم في الجزائر تفتح أعين معارضي غالي على القيادة

أزمة الحزب الحاكم في الجزائر تفتح أعين معارضي غالي على القيادة
هسبريس - نور الدين إكجان
الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:00

أزمة رئاسية بادية تمر منها الجارة الشرقية الجزائر، بعد تراكم الانشقاقات والصراعات داخل الحزب الحاكم، وعقب قرار معاذ بوشارب، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري، حل اللجنة المركزية للحزب، بعد أن عجز سابقه جمال ولد عباس عن فك شيفرتها لمدة طويلة، وهو ما عمق من هوة الخلاف بين الأطراف قبيل المؤتمر الاستثنائي الذي سيحدد بشكل كبير مستقبل أحد ركائز السياسة الجزائرية.

المتغيرات والصراعات الكبيرة التي طفت على سطح "قصر المرادية"، ظلت الشغل الشاغل للعديد من القيادات المعارضة لابراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، المشغول بالمائدة المستديرة المقبلة في العاصمة السويسرية جنيف، حيث تتساءل المعارضة عن حصيلة غالي بعد مرور أزيد من سنتين على تنصيبه، دون إحداث أي تغيير على جوهر القيادة الحاكمة التي ظلت حبيسة القبلية والولاءات.

المعارضون أشاروا إلى أن لكل حركة موعدا للأفول، في إشارة إلى حالة الجمود الذي تعيشه جبهة البوليساريو، وطالبوا بمؤتمر تصحيحي يظهر نية صادقة لوضع حد لنزاع الصحراء الذي يقترب من نصف قرن، دون أن تبدو لسكان المخيمات أية بوادر انعتاق من جحيم عزلة يكرسها المستقبل المبهم للمحتضنة الجزائر.

وفي هذا الصدد، قال نوفل بوعمري، الخبير المتخصص في قضية الصحراء، إن "الصراع الدائر الآن في الجزائر هو على مستوى واضح من ذي قبل بين سعيد بوتفليقة والدوائر السياسية المقربة منه، وبين الجنرالات بقيادة القايد صالح"، مشيرا إلى "دخوله مرحلة كسر العظام المتجلية بشكل كبير في الإقالات الأخيرة التي حاول من خلالها سعيد بوتفليقة تضييق الخناق على المختلفين معه".

وأضاف بوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المؤكد هو أن الوضع داخل المخيمات لا يمكن فصله عن الوضع السياسي المختنق بالجزائر وبعض الإجراءات التي تمت مؤخرا بالمخيمات، وأدت إلى انفجار الوضع بسبب رغبة الجزائر في ضمان عدم انعكاس أي تغير سياسي داخل المخيمات بالشكل الذي يجعلها خارجة عن سيطرة النظام الجزائري".

وأردف الفاعل الحقوقي أن "إشكالية المعارضة داخل المخيمات تكمن في تشتتها، كما حَكم عليها القمع الذي تتعرض له بشكل مستمر بالاشتغال خارج المخيمات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الهواري الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:12
لا يهمنا من يحكم الجزائر إن شاء الله يحكمها غالي ولا رخيص كل ما يهمنا هو أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى أن يرث ألله الأرض ومن عليها لا للاستفتاء لا للحكم الذاتي من أراد أن بعيش تحت السيادة الوطنية المغربية فمرحبا به
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30
2 - DZ4EVER الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:23
البوليساريو تدافع عن حقوق شعبها ولا يعنيها ما يحصل
في الجزائر ، والدليل ان من سوف يجلس مع المغرب في
المفاوضات جنيف هم البوليساريو ..........
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-7
3 - MOUAD الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:29
الجزائر حاليا في حالة ضعف شديدة, وعلينا كمغاربة تسجيل اكبر عدد من النقاط وتقزيم الجزائر اكثر فأكثر الى ان ترضخ. فالرئيس مقعد لا يتكلم والوضع الاقتصادي كارثي والدولة تتجه للافلاس بل حتى ان السياسي الاسلامي مقري اقترح توافق لتعويض بوتفليقة او تأجيل الانتخابات الى ان يتفق المتصارعون على من سيخلف الرئيس... هل هته دولة ؟
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2
4 - مواطن مغربي صحراوي الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:29
الحل الوحيد للإخوة الصحراويين المغرر بهم بالوعود الكادبة من ما يفوق 40 سنة هو الإلتحاق بأرض وطنهم الفسيح الأرجاء للإفلات من قبضة النظام الجزائري الفاشل لإنقاذ الأجيال القادمة من الضياع والعيش بكل حرية وكرامة بين أهلهم ودويهم وتكن بعد ذلك أيامهم كلها أعياد عوض التعاسة والبؤس والشقاء والتسول فوق ارض الغير
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