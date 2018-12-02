أزمة الحزب الحاكم في الجزائر تفتح أعين معارضي غالي على القيادة

هسبريس - نور الدين إكجان

أزمة رئاسية بادية تمر منها الجارة الشرقية الجزائر، بعد تراكم الانشقاقات والصراعات داخل الحزب الحاكم، وعقب قرار معاذ بوشارب، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري، حل اللجنة المركزية للحزب، بعد أن عجز سابقه جمال ولد عباس عن فك شيفرتها لمدة طويلة، وهو ما عمق من هوة الخلاف بين الأطراف قبيل المؤتمر الاستثنائي الذي سيحدد بشكل كبير مستقبل أحد ركائز السياسة الجزائرية.

المتغيرات والصراعات الكبيرة التي طفت على سطح "قصر المرادية"، ظلت الشغل الشاغل للعديد من القيادات المعارضة لابراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، المشغول بالمائدة المستديرة المقبلة في العاصمة السويسرية جنيف، حيث تتساءل المعارضة عن حصيلة غالي بعد مرور أزيد من سنتين على تنصيبه، دون إحداث أي تغيير على جوهر القيادة الحاكمة التي ظلت حبيسة القبلية والولاءات.

المعارضون أشاروا إلى أن لكل حركة موعدا للأفول، في إشارة إلى حالة الجمود الذي تعيشه جبهة البوليساريو، وطالبوا بمؤتمر تصحيحي يظهر نية صادقة لوضع حد لنزاع الصحراء الذي يقترب من نصف قرن، دون أن تبدو لسكان المخيمات أية بوادر انعتاق من جحيم عزلة يكرسها المستقبل المبهم للمحتضنة الجزائر.

وفي هذا الصدد، قال نوفل بوعمري، الخبير المتخصص في قضية الصحراء، إن "الصراع الدائر الآن في الجزائر هو على مستوى واضح من ذي قبل بين سعيد بوتفليقة والدوائر السياسية المقربة منه، وبين الجنرالات بقيادة القايد صالح"، مشيرا إلى "دخوله مرحلة كسر العظام المتجلية بشكل كبير في الإقالات الأخيرة التي حاول من خلالها سعيد بوتفليقة تضييق الخناق على المختلفين معه".

وأضاف بوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المؤكد هو أن الوضع داخل المخيمات لا يمكن فصله عن الوضع السياسي المختنق بالجزائر وبعض الإجراءات التي تمت مؤخرا بالمخيمات، وأدت إلى انفجار الوضع بسبب رغبة الجزائر في ضمان عدم انعكاس أي تغير سياسي داخل المخيمات بالشكل الذي يجعلها خارجة عن سيطرة النظام الجزائري".

وأردف الفاعل الحقوقي أن "إشكالية المعارضة داخل المخيمات تكمن في تشتتها، كما حَكم عليها القمع الذي تتعرض له بشكل مستمر بالاشتغال خارج المخيمات".