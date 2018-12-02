24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل (5.00)

  2. ميركل تفاجئ ركاب طائرة تجارية أقلعت من إسبانيا (5.00)

  3. تفكيك عصابة مختصة في سرقة محتويات السيارات (5.00)

  4. إسبانيا تمنح الجنسية للعداء المغربي أيت مالك (3.75)

  5. مصدر رسمي: تحامل سياسي في تقارير "رايتس ووتش" عن المغرب (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مداخيل ألعاب القمار تتجاوز كل التوقعات في ماكاو

مداخيل ألعاب القمار تتجاوز كل التوقعات في ماكاو

مداخيل ألعاب القمار تتجاوز كل التوقعات في ماكاو
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 02 دجنبر 2018 - 01:37

تجاوز نمو إيرادات ألعاب الكومبيوتر والقمار في ماكاو تقديرات المحللين في نونبر الماضي، حيث استعاد مشغلو أندية القمار بعض الزخم في أعقاب أشهر من الضعف المرتبط بالتباطؤ الاقتصادي الصيني.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن إجمالي إيرادات المقامرة في ماكاو زاد بنسبة 8.5 بالمئة في نونبر، ليصل إلى 25 مليار باتاكا (3.1 مليار دولار) عن العام الماضي، طبقا لبيانات صدرت عن المكتب المعني بعمليات الفحص والتنسيق للمقامرة.

ويفوق ذلك تقدير المحللين بتحقيق نمو نسبته 4 بالمئة. بينما تعد نتائج نونبر مؤشرا محل ترحيب للمستثمرين، وتمثل نموا للشهر الـ28 على التوالي في ماكاو، وهي أكبر مركز للمقامرة في العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.