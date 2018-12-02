مداخيل ألعاب القمار تتجاوز كل التوقعات في ماكاو

هسبريس ـ مُتابعة

تجاوز نمو إيرادات ألعاب الكومبيوتر والقمار في ماكاو تقديرات المحللين في نونبر الماضي، حيث استعاد مشغلو أندية القمار بعض الزخم في أعقاب أشهر من الضعف المرتبط بالتباطؤ الاقتصادي الصيني.

وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن إجمالي إيرادات المقامرة في ماكاو زاد بنسبة 8.5 بالمئة في نونبر، ليصل إلى 25 مليار باتاكا (3.1 مليار دولار) عن العام الماضي، طبقا لبيانات صدرت عن المكتب المعني بعمليات الفحص والتنسيق للمقامرة.

ويفوق ذلك تقدير المحللين بتحقيق نمو نسبته 4 بالمئة. بينما تعد نتائج نونبر مؤشرا محل ترحيب للمستثمرين، وتمثل نموا للشهر الـ28 على التوالي في ماكاو، وهي أكبر مركز للمقامرة في العالم.