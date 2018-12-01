إصابة العشرات ضمن احتجاجات في شوارع باريس

هسبريس - رويترز

قالت الشرطة الفرنسية إن 65 شخصا، بينهم 11 من أفراد قوات الأمن، أصيبوا في احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وسط باريس.

وأظهرت صور لـ"رويترز" نحو 12 سيارة مشتعلة في طرق حول شارع "شانزليزي الشهير"، هذا اليوم، في العاصمة الفرنسية.

رئيس الوزراء إدوارد فيليب قال إن عدد المحتجين ضد زيادة الضرائب على المحروقات بلغ 5.500 في باريس و36 ألفا في كل أنحاء البلاد.

وبحسب مصادر من وزارة الداخلية الفرنسية فقد تجاوز عدد المعتقلين، حتى الآن وضمن مظاهرات اليوم السبت، 122 شخصا.