24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
01/12/2018
الأيام القادمة
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل
- أفول نجم الإسلام السياسي في مجال تدبير الحكامة الإستراتيجية
- إبقاء شعلة الأمل ضرورة مجتمعية إستراتيجية
- قراءة في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني
- صوت العقل والحكمة
أسيدون: "تازة قبل غزة" طرح مغلوط .. والمقاطعة تخنق إسرائيل (5.00)
- الداودي يخيّر شركات المحروقات بين "العصا" أو تخفيض الأسعار - (87)
- "تجمع البتروليين" يرد على الداودي: أسعار المحروقات منخفضة - (75)
- سويسري تونسي: "قنبلة جنس" أعطبتني .. أستغيث بالملك لإنصافي - (67)
- مبروكي يرصد "الحفلات الجنسية الرضائية" في الفضاءات المزدحمة - (62)
- المجلس الاقتصادي يقترح المساواةَ بين المهاجرين والمواطنين المغاربة - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إصابة العشرات ضمن احتجاجات في شوارع باريس
السبت 01 دجنبر 2018 - 17:35
قالت الشرطة الفرنسية إن 65 شخصا، بينهم 11 من أفراد قوات الأمن، أصيبوا في احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وسط باريس.
وأظهرت صور لـ"رويترز" نحو 12 سيارة مشتعلة في طرق حول شارع "شانزليزي الشهير"، هذا اليوم، في العاصمة الفرنسية.
رئيس الوزراء إدوارد فيليب قال إن عدد المحتجين ضد زيادة الضرائب على المحروقات بلغ 5.500 في باريس و36 ألفا في كل أنحاء البلاد.
وبحسب مصادر من وزارة الداخلية الفرنسية فقد تجاوز عدد المعتقلين، حتى الآن وضمن مظاهرات اليوم السبت، 122 شخصا.