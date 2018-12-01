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الرئيسية | خارج الحدود | جواز السفر الإماراتي يقفز إلى المرتبة الأولى عالميا

جواز السفر الإماراتي يقفز إلى المرتبة الأولى عالميا

جواز السفر الإماراتي يقفز إلى المرتبة الأولى عالميا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 01 دجنبر 2018 - 20:35

صنف مؤشر "باسبورت إندكس"، اليوم السبت، جواز السفر الإماراتي الأول عالميا، بإتاحته لحامله دخول 167 دولة حول العالم دون تأشيرة، متبوعا بجواز السفر الخاص بسنغافورة؛ بينما حافظ جواز السفر الألماني على المركز الثالث، يليه الدنماركي رابعا، ثم السويدي.

وكان الجواز الإماراتي قفز، في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى المركز الثالث عالميا بمجموع 163 دولة حول العالم يمكن دخولها به من دون تأشيرة مسبقة، حسب المؤشر المذكور.

وفي "تغريدة" له على حسابه الرسمي، قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد: "في يومنا الوطني المجيد..توالت إنجازاتنا..قبل قليل صنف مؤشر Passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة".

وأضاف بن راشد: "العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات.. ألف مبروك للإمارات..وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد".

إلى ذلك، كانت دولة الإمارات قد أطلقت العالم الماضي مبادرة "تعزيز قوة الجواز الإماراتي"، الهادفة إلى وضع جواز السفر الإماراتي ضمن قائمة أقوى 5 جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021، ما يعني تحقيقها لهذا الهدف قبل 3 أعوام عن الموعد المحدد.

حري بالذكر أن مؤشر "باسبورت إندكس" يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.

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