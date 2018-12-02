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كُتّاب وآراء
الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ بالبلاد
قال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأحد إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد بعض أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات ودعا المحتجين السلميين إلى التفاوض.
وأثارت مجموعة من الشبان الملثمين حمل بعضهم قضبانا معدنية وفؤوسا الشغب في شوارع وسط باريس أمس السبت وأحرقوا أكثر من عشر سيارات وأشعلوا النار في مبان.
وقال جريفو لراديو أوروبا 1 "علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع".
وردا على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، ذكر جريفو أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع اليوم الأحد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
وثمن البنزين في €9 . وبعدها زيادة الضرائب كما تشاء على الشركات ، وبالمقابل الزيادة في ثمن أي نوع من الصادرات لدول انتاج البترول ، كلما ازداد ثمن البرميل . أي السن بالسن .
وترك الشعوب وهمومها الأسرية في هذه الحياة الصعبة بالمدن.
إن وقع بحث متقدم فما يتعلق باجول لمتضاهرين ستجد أغلبيتهم هم أعداء وحدتنا الترابية.
والفاهم يفهم...