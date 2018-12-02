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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ بالبلاد

الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ بالبلاد

الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ بالبلاد
هسبريس - رويترز
الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:29

قال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأحد إن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ للحيلولة دون تكرار مشاهد بعض أسوأ الاضطرابات المدنية منذ أكثر من عشر سنوات ودعا المحتجين السلميين إلى التفاوض.

وأثارت مجموعة من الشبان الملثمين حمل بعضهم قضبانا معدنية وفؤوسا الشغب في شوارع وسط باريس أمس السبت وأحرقوا أكثر من عشر سيارات وأشعلوا النار في مبان.

وقال جريفو لراديو أوروبا 1 "علينا التفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها حتى لا تتكرر هذه الوقائع".

وردا على سؤال عن إمكانية فرض حالة الطوارئ، ذكر جريفو أن الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية سيناقشون كل الخيارات المتاحة لهم خلال اجتماع اليوم الأحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - ali الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:43
اين تلك المنظمات الحكوكية التي تزعجنا بخرجاتها عند وقوع اي احدات في بلادنا اما اننا أمام الكيل بمكيالين اي ان شي حلال عليه ايدير مابغا فالشعب ديالو أو شي حرام عليه.
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27
2 - Hicham الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:47
يجب على السلطة الفرنسية ، تصقيف ثمن الديازيل في € 8
وثمن البنزين في €9 . وبعدها زيادة الضرائب كما تشاء على الشركات ، وبالمقابل الزيادة في ثمن أي نوع من الصادرات لدول انتاج البترول ، كلما ازداد ثمن البرميل . أي السن بالسن .
وترك الشعوب وهمومها الأسرية في هذه الحياة الصعبة بالمدن.
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-5
3 - الرحيق المختوم الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:52
إنها النيران التي أشعلتم في بلاد المسلمين وخصوصا شمال إفريقيا، انتقلت إليكم عدواها، [فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ].
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25
4 - مواطن الأحد 02 دجنبر 2018 - 12:57
البلدان تتقدم بتكتل الشعب الحكومة فعدما تصبح الطبقة الحاكمة تحكم لطالح الاغنياء فستختل الموازين
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8
5 - الحطايزي الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:01
إنه الخريف الفرنسي يا سادة لذلك نطلب من السلطات الفرنسية ضبط النفس كما طالبوا هم وغيرهم من الشعوب العربية بضط النفس أثناء ما سمي بالربيع العربي ،
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10
6 - mmm الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:07
Le roi Macron veut installer l état d urgence mais on va continuer jusqu'à sa démission
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3
7 - هشام الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:13
شعب الثورة يعلم ان الجشع مسيطر على السياسة فرغم خفض ثمن البترول عالميا الا ان الشعب واع ان من اجل الحق يجب درف الدم في الشارع لردع الجشع السياسي الذي يؤمن بالزيادة دون مقصان هذا هو الفرق بيننا و بينهم نحن شعب خنوع خرفان حتى اذا ثارت ردعت
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5
8 - محمد عزوز الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:14
أين أنتم الذي حمقتولينا ريوسنا بالدول المتقدمة والديمقراطية؟ لما لا تطبق فرنسا ارادة الشعب الفرنسي؟
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6
9 - Touhali الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:15
attention parmi les manifestants présent !!
إن وقع بحث متقدم فما يتعلق باجول لمتضاهرين ستجد أغلبيتهم هم أعداء وحدتنا الترابية.
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10 - العقلاني الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:22
هل لاحظتم أنه بين المحتجين لا وجود أبدأ لأفارقة أو عرب؟
والفاهم يفهم...
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0
11 - kattani simo الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:38
مع انني ضد حكومة العثماني الا انني اوخد على تلك المنظمات التي تتكلم باسم حقوق الإنسان لمذا الكيل بمكيالين ماجرى في باريس في فرنسا لايختلف كثيرا عن ما جرى في جرادة والريف ربما في فرنسا اعنف اخرجو من صمتكم وتكلمو لان مصداقيتكم على المحك الرئيس الفرنسي ماكرون عندما زار المغرب استفسر الملك عن حراك الريف انا الاوان ان يستفسره الملك ايضا عن ماذا يجري في باريس ولماذا لا هل حلال عليهم وحرام علينا
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