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الرئيسية | خارج الحدود | التعاون في إنتاج النفط يجمع بوتين وبن سلمان

التعاون في إنتاج النفط يجمع بوتين وبن سلمان

التعاون في إنتاج النفط يجمع بوتين وبن سلمان
هسبريس - إفي
الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:44

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع ثنائي اتفقا خلاله على "التعاون" في إنتاج النفط.

وجاء اجتماع بوتين وبن سلمان، السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين (جي20) التي اختتمت فعالياتها أمس في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.

وفي مؤتمر صحفي لاحق قال بوتين "توصلنا لاتفاق من اجل مد تعاونا. لم ننسق مستويات الانتاج، ولكننا سنعمل في هذا الصدد مع السعودية".

وبسؤاله عما إذا كانا قد تطرقا لقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، رد بوتين "تحدث الأمير السعودي عن هذا في الجلسة الأولى لمجموعة العشرين (الجمعة) عن وضع الصحفي السعودي ومقتله ومخاوف تركيا، واستعرض موقفه في هذا الشأن".

وقتل خاشقجي على يد فريق وصل من السعودية -بعضهم مقربون من ولي العهد- لقنصلية البلد العربي في إسطنبول التي توجه إليها الصحفي المعارض في الثاني من أكتوبر الماضي للحصول على بعض الأوراق اللازمة للزواج من خطيبته التركية التي كانت تنتظره بالخارج.

وتتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) وكذلك السلطات التركية، بن سلمان بالضلوع في هذه الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد سعيد KSA الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:55
السلام عليكم

السعودية أضحت الرقم الصعب في السياسة الدولية والجميع شاهد تهافت قادة العالم لمصافحة بن سلمان، بالنسبة لموضوع خاشقجي فيكفي العالم دموع التماسيح وخاصة الأشقاء في البلاد العربية بركا فلن تكونوا بأحن عليه من شعبه الذي يثق بالجهاز القضائي وبأنه سيأخذ بحق المغدور به، ما أقبح تمثيل دور الإنسانية للمتاجرة السياسيه.
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-44
2 - قارون الأحد 02 دجنبر 2018 - 22:01
راه الفلوس تدير طريق في البحر الفلوس دايرة
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25
3 - عدالة المال الأحد 02 دجنبر 2018 - 22:15
أعلموا بأن العالم تحكمه المصالح وأن الدول العظمى تعيش من ثرواة الدول المتخلفة وتحمى زعمائها وأن العدالة لا توجد فوق الأرض.
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2
4 - عبد الكريم بوشيخي الأحد 02 دجنبر 2018 - 22:25
الكبار مع الكبار و الدويلات مع الدويلات ........
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2
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