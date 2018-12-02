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كُتّاب وآراء
التعاون في إنتاج النفط يجمع بوتين وبن سلمان
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع ثنائي اتفقا خلاله على "التعاون" في إنتاج النفط.
وجاء اجتماع بوتين وبن سلمان، السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين (جي20) التي اختتمت فعالياتها أمس في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.
وفي مؤتمر صحفي لاحق قال بوتين "توصلنا لاتفاق من اجل مد تعاونا. لم ننسق مستويات الانتاج، ولكننا سنعمل في هذا الصدد مع السعودية".
وبسؤاله عما إذا كانا قد تطرقا لقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، رد بوتين "تحدث الأمير السعودي عن هذا في الجلسة الأولى لمجموعة العشرين (الجمعة) عن وضع الصحفي السعودي ومقتله ومخاوف تركيا، واستعرض موقفه في هذا الشأن".
وقتل خاشقجي على يد فريق وصل من السعودية -بعضهم مقربون من ولي العهد- لقنصلية البلد العربي في إسطنبول التي توجه إليها الصحفي المعارض في الثاني من أكتوبر الماضي للحصول على بعض الأوراق اللازمة للزواج من خطيبته التركية التي كانت تنتظره بالخارج.
وتتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) وكذلك السلطات التركية، بن سلمان بالضلوع في هذه الجريمة.
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تعليقات الزوّار (4)
السعودية أضحت الرقم الصعب في السياسة الدولية والجميع شاهد تهافت قادة العالم لمصافحة بن سلمان، بالنسبة لموضوع خاشقجي فيكفي العالم دموع التماسيح وخاصة الأشقاء في البلاد العربية بركا فلن تكونوا بأحن عليه من شعبه الذي يثق بالجهاز القضائي وبأنه سيأخذ بحق المغدور به، ما أقبح تمثيل دور الإنسانية للمتاجرة السياسيه.