ولي عهد السعودية يصل إلى العاصمة الموريتانية

هسبريس - رويترز

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا اليوم الأحد ليستأنف جولته العربية بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وعرض التلفزيون السعودي لقطات لطائرة ولي العهد وهي تهبط في نواكشوط.

وقبل توجهه إلى الأرجنتين، زار الأمير محمد الإمارات والبحرين ومصر وتونس. ومن المقرر أن يزور الجزائر بعد موريتانيا.