24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4108:1213:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تفكيك عصابة مختصة في سرقة محتويات السيارات (5.00)

  2. الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ بالبلاد (5.00)

  3. فنانون في مهرجان مراكش (5.00)

  4. مهندسون يستنكرون بتر الصحراء من خريطة المغرب بحضور العثماني (5.00)

  5. مصدر رسمي: تحامل سياسي في تقارير "رايتس ووتش" عن المغرب (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ولي عهد السعودية يصل إلى العاصمة الموريتانية

ولي عهد السعودية يصل إلى العاصمة الموريتانية

ولي عهد السعودية يصل إلى العاصمة الموريتانية
هسبريس - رويترز
الأحد 02 دجنبر 2018 - 13:40

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى موريتانيا اليوم الأحد ليستأنف جولته العربية بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وعرض التلفزيون السعودي لقطات لطائرة ولي العهد وهي تهبط في نواكشوط.

وقبل توجهه إلى الأرجنتين، زار الأمير محمد الإمارات والبحرين ومصر وتونس. ومن المقرر أن يزور الجزائر بعد موريتانيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.