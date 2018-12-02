عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

هسبريس - و.م.ع

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 96 مستوطنا، من بينهم 40 طالبا من معاهد دينية تلمودية، اقتحموا المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، في حين حاول مستوطنون أداء طقوس وشعائر تلمودية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

وأضافت أن ما يسمى بـ"منظمات الهيكل"، كثفت دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين إلى المزيد من الاقتحامات الواسعة للمسجد واستهدافه في الأيام القادمة تزامنا مع عيد الشموع العبري "الحانوكا"، ومع ما يسمى "خراب الهيكل".

ويشهد المسجد الأقصى، اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه.

من جهة أخرى، أقدم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم، على إعطاب إطارات نحو 30 سيارة فلسطينية في الحي الشرقي بمدينة كفر قاسم داخل أراضي الــ 48، وخطوا عبارات عنصرية على إحدى الشاحنات تطالب بطرد وقتل العرب.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، التي أوردت الخبر، أن قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، حضرت إلى المكان للتحقيق في ملابسات الحادث، لكنها لم تعتقل أي مستوطن.