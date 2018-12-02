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الرئيسية | خارج الحدود | هواتف وحواسيب رمضان تضم 776 "صورة إباحية"

هواتف وحواسيب رمضان تضم 776 "صورة إباحية"

هواتف وحواسيب رمضان تضم 776 "صورة إباحية"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:26

رغم إفراج مشروط صادر بحقه يبدو أن الفضائح الجنسية لطارق رمضان لم تنته بعد، حيث كشف التحقيق وجود مئات الصور الجنسية على هاتف طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم "الإخوان" الذي يواجه تهما بالاغتصاب.

وأفادت صحيفة "لو جورنال دي ديمانش" الفرنسية، بأن الشرطة العلمية اكتشفت بعد فحص دقيق وتحليل لبيانات أجهزة طارق رمضان الإلكترونية، 776 صورة إباحية وجنسية على مختلف وسائط حفظ الوثائق المملوكة له، بعضها مع سيدات لا يزلن يقاضينه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أيضا أن البحث قاد المحققين الثلاثة إلى صور جنسية لرمضان، من بينها صور "سيلفي" مع نساء في وضعيات غير أخلاقية، مشيرة إلى أن المحققين في اتهامات الاغتصاب التي تلاحق رمضان، بحثوا في هاتفي "آيفون 7 بلس" و"سامسونغ غالاكسي" وقرص تخزين خارجي وكمبيوتر "ماكبوك برو" و"آيباد برو" ومفتاح USB وحاسوبين آخرين.

كما فتش المحققون أيضا في الصفحات التي بحث عنها عبر الإنترنت، حيث وجدوا أن طارق بحث في شهر يناير 2018 عن "تدليك حسي في المنزل"، كما بحث أيضا من يؤمن له الحراسة في مدينة ليل الفرنسية وغيرها من المعطيات التي وجدوها على أغراضه الشخصية.

جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية، قررت منح المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان السراح المؤقت إثر طلب خامس تقدم به محاميه.

وقضت المحكمة بدفع رمضان (56 سنة)، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، كفالة قدرها 300 ألف يورو، مع سحب جواز سفره السويسري ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي، على أن يكون ملزما بإثبات حضوره في مركز الشرطة مرة واحدة كل أسبوع.

وفي 22 أكتوبر، بعد عام من الإنكار، أقر رمضان، المعتقل منذ فبراير الماضي، بإقامته علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما، وهما هندة العياري وبول أيما آلين المعروفة بـ"كريستيل".لكنه قال للقضاة الفرنسيين إن تلك العلاقات كانت "بالتراضي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مراقب الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:35
ههه الكذب والبهتان لتلويث صورة طارق لاستمالة الرأي العام العربي والإطاحة بالمرجعية
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-45
2 - احمد الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:36
ما قد يقوله من يسجن ضلما للخروج من محنته ليس له بالحقيقة علاقة، لا يجب تصديق ما تروجه السياسة للاطاحة ببعض المفكرين فطارق رمضان ليس هو سعد المجرد...والفهم يفهم
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-19
3 - عبد الله الحارث الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:39
لعل السيد اعترف بما لم يقترف فقط ليأخذ سراح مؤقت. لا تظلموا السيد ولا تغتابوه وأنتم لم تروا شيئا بعد. لا تتكلموا بما لم تعلموا
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3
4 - المنطقي الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:41
رغم كل هذا. ..سيقولون العاطفيون الإسلاميون أنها مؤامرة ضده والعدالة الفرنسية ليست نزيهة ...ونفس الأشخاص سيقولون لك ان العدالة الفرنسية نزيهة في قضية سعد المجرد ....ماهدا التناقض أيها الإخوان. ....فقط في البلدان السكيزوفرين
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12
5 - عمر الزنايدي الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:44
ارحموا عزيز قوم ذل.كثير من الرجال عندهم صور اباحية في هواتفهم المحمولة.
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8
6 - ALHAK الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:44
فضيحة طارق رمضان بينت فقط انه يتاجر بالاسلام لمصالحه الذاتية

وهذا نفاق كبير افسد مكانه في الفكر الدعوي الاسلامي
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13
7 - خالد مهاحر الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:46
ما أكثر تجار الدين في الوقت الراهن وطارق رمضان حدهم .
كيف يعقل لمن يقول قال الله وقال رسوله أن يكون في هواتفه وحواسيبه صورا إباحية فحتى بحثه في الإنترنت لم يسلم من الفضائح
إن كان ما قيل عنه صحيح فنسأل الله أن يحفظنا من شر هذه الفئة من الدعاة .
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14
8 - متابع الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:48
ذكرني هذا المخلوق بالصحافي غير الشريف المحسوب على الاسلاميين اللي ضربوه ب12عام.
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5
9 - abc الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:49
حتى اكثر الفاسدين اخلاقيا لا يملكون هدا الكم ما هدت يا هدا انفضحت في كبرك يا عاهر الان ادا خرجت من السجن حاضر في مجالك الجديد
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4
10 - yahya الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:51
لا حول ولا قوة إلا بالله و الله العظيم كان أحب مفكر إلى قلبي و كنت احترمه جدا و حتى عندما وقع ما وقع لم أصدق و استمريت بالدفاع عنه إلى أن اعترف أمام القاضي بعظمة لسانه انه قام بعلاقات جنسية "رضائية" . كيف يعقل أن تكون مدافعا عن الدين الإسلامي و تكون أول من يشوهه؟ ؟ " كبر مقتا عند الله أن تقولو ما لا تفعلون "
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13
11 - مهندس اعلاميات الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:57
السؤال الاول: كيف لشخص يدعو الى الفضيلة ان يسجل جرائمه بهاتفه؟ هل فعل ذلك لكي يقول لنا انه يقول ما لا يفعل ام ان الامر فيه إنا!!!!!!!!! نفس الامر للصحافي وبوعشرين!!! كيف يسجلون انفسهم وهم يعرفون انهم لم يرحموا من طرف اعدائهم!!!!.

السؤال الثاني: كيف لمن يدعون الى الحرية الجنسية ام يصفوا صور جنسية باللاخلاقية؟؟؟؟؟ الكيل بمكيالين، حلال عليهم حرام عليه!!!! ليس دفاعا عنه وانما أسئلة لانسان يفكر بعقله وليس بشيء اخر.

سيخرج السدج من جديد بتعاليق تدين رمضان قبل ان ينطق القضاء بكلمته رغم ان بعضهم زكم انوفنا بقوانين اوربا ولكن عندما يتعلق الامر بشخص يدعو للاسلام او ينتسب للاسلام فهم ينسون كل قوانين اوربا التي تقول بان المتهم بريء حتى تتم ادانته. افلا يعقلون.
ليس دفاعا عنه ولكن لا اتيق غباء البعض. اما رمضان فان كان مذنبا فهو يستحق العقوبة.
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1
12 - صراحة الأحد 02 دجنبر 2018 - 20:57
الاعلام الفرنسي الصهيوني حكم حكما مسبقا على طارق رمضان بجريمة بالاغتصاب ..
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-4
13 - مهندس الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:00
الوقت صعابت .. فتنة النساء أصبحت أكبر خطر على الرجال .. الحل هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر، وكما فعل جيل الصحابة..
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4
14 - mosi. الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:07
سيطفق بعض موريديه للدفاع عنه بهلوسات هيامية كأنهم مسلوبي العقل والبصيرة...ويقولون أن مخابرات الشيطان هي من نصبت له الفخاخ...
وما موقع الورع و التقوى و التدين الصحيح من التحصين من شياطين الجن و الإنس...الا ان يكون طارق رمضان يتخذ ايات الله هزؤا....
يصعب على الفهم كيف يدافع البعض عن أناس لا يعرفونهم معرفة عينية وكأنهم قديسين او اقرب الى الأنبياء والرسل و أنهم لا يؤتون الموبقات ولا يفعلون المفضحات المخزيات...
كفاكم ولها بكل من يرغد و يزبد و يملأ فلهه بذكر الرحمان...فإنما لا تؤمن الأفواه وإنما القلوب التي في الصدور...وكفاكم من شيطنة كل من حاول ان يقول لكم...ان من تخالونه مرشدكم الى النور....كان في طريق الشيطان يجول و يسير.
الله يهدي خلقه على خلقه...
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15 - محمد الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:08
الذي لايستطيع أن يتمالك نفسه الامارة بالسوء لا يعطينا دروساً، العالم إذا سقط في الرذيلة يفضحه الله سريعاً ليغسله من ذنوبه
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16 - الى المهندس الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:10
اقرء السنة جيدا فقد كان لصحابة و النبي عدد لا يحصى ولا يعد من الامات و العبدات ام انك تضن ان الاسلام حرر العبيد كما يكذب اصحاب الدين ههههه فاكبر اباحة لنساء في التاريخ كانت في الفتوحات الاسلامية في الهند اقرأ تاريخك
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17 - Anir الأحد 02 دجنبر 2018 - 21:10
المسلم عاده يستسلم امام ثالوث خطير. المال. الجنس. والجاه.
اذن والخاله لا استغرب ما ينسب لهاذا الشخص ولامثاله من الملتحين.
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