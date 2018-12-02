هواتف وحواسيب رمضان تضم 776 "صورة إباحية"

هسبريس ـ مُتابعة

رغم إفراج مشروط صادر بحقه يبدو أن الفضائح الجنسية لطارق رمضان لم تنته بعد، حيث كشف التحقيق وجود مئات الصور الجنسية على هاتف طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم "الإخوان" الذي يواجه تهما بالاغتصاب.

وأفادت صحيفة "لو جورنال دي ديمانش" الفرنسية، بأن الشرطة العلمية اكتشفت بعد فحص دقيق وتحليل لبيانات أجهزة طارق رمضان الإلكترونية، 776 صورة إباحية وجنسية على مختلف وسائط حفظ الوثائق المملوكة له، بعضها مع سيدات لا يزلن يقاضينه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أيضا أن البحث قاد المحققين الثلاثة إلى صور جنسية لرمضان، من بينها صور "سيلفي" مع نساء في وضعيات غير أخلاقية، مشيرة إلى أن المحققين في اتهامات الاغتصاب التي تلاحق رمضان، بحثوا في هاتفي "آيفون 7 بلس" و"سامسونغ غالاكسي" وقرص تخزين خارجي وكمبيوتر "ماكبوك برو" و"آيباد برو" ومفتاح USB وحاسوبين آخرين.

كما فتش المحققون أيضا في الصفحات التي بحث عنها عبر الإنترنت، حيث وجدوا أن طارق بحث في شهر يناير 2018 عن "تدليك حسي في المنزل"، كما بحث أيضا من يؤمن له الحراسة في مدينة ليل الفرنسية وغيرها من المعطيات التي وجدوها على أغراضه الشخصية.

جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية، قررت منح المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان السراح المؤقت إثر طلب خامس تقدم به محاميه.

وقضت المحكمة بدفع رمضان (56 سنة)، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، كفالة قدرها 300 ألف يورو، مع سحب جواز سفره السويسري ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي، على أن يكون ملزما بإثبات حضوره في مركز الشرطة مرة واحدة كل أسبوع.

وفي 22 أكتوبر، بعد عام من الإنكار، أقر رمضان، المعتقل منذ فبراير الماضي، بإقامته علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما، وهما هندة العياري وبول أيما آلين المعروفة بـ"كريستيل".لكنه قال للقضاة الفرنسيين إن تلك العلاقات كانت "بالتراضي".