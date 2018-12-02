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كُتّاب وآراء
هواتف وحواسيب رمضان تضم 776 "صورة إباحية"
رغم إفراج مشروط صادر بحقه يبدو أن الفضائح الجنسية لطارق رمضان لم تنته بعد، حيث كشف التحقيق وجود مئات الصور الجنسية على هاتف طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم "الإخوان" الذي يواجه تهما بالاغتصاب.
وأفادت صحيفة "لو جورنال دي ديمانش" الفرنسية، بأن الشرطة العلمية اكتشفت بعد فحص دقيق وتحليل لبيانات أجهزة طارق رمضان الإلكترونية، 776 صورة إباحية وجنسية على مختلف وسائط حفظ الوثائق المملوكة له، بعضها مع سيدات لا يزلن يقاضينه بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أيضا أن البحث قاد المحققين الثلاثة إلى صور جنسية لرمضان، من بينها صور "سيلفي" مع نساء في وضعيات غير أخلاقية، مشيرة إلى أن المحققين في اتهامات الاغتصاب التي تلاحق رمضان، بحثوا في هاتفي "آيفون 7 بلس" و"سامسونغ غالاكسي" وقرص تخزين خارجي وكمبيوتر "ماكبوك برو" و"آيباد برو" ومفتاح USB وحاسوبين آخرين.
كما فتش المحققون أيضا في الصفحات التي بحث عنها عبر الإنترنت، حيث وجدوا أن طارق بحث في شهر يناير 2018 عن "تدليك حسي في المنزل"، كما بحث أيضا من يؤمن له الحراسة في مدينة ليل الفرنسية وغيرها من المعطيات التي وجدوها على أغراضه الشخصية.
جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية، قررت منح المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان السراح المؤقت إثر طلب خامس تقدم به محاميه.
وقضت المحكمة بدفع رمضان (56 سنة)، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، حسن البنا، كفالة قدرها 300 ألف يورو، مع سحب جواز سفره السويسري ومنعه من مغادرة التراب الفرنسي، على أن يكون ملزما بإثبات حضوره في مركز الشرطة مرة واحدة كل أسبوع.
وفي 22 أكتوبر، بعد عام من الإنكار، أقر رمضان، المعتقل منذ فبراير الماضي، بإقامته علاقات جنسية مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما، وهما هندة العياري وبول أيما آلين المعروفة بـ"كريستيل".لكنه قال للقضاة الفرنسيين إن تلك العلاقات كانت "بالتراضي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
وهذا نفاق كبير افسد مكانه في الفكر الدعوي الاسلامي
كيف يعقل لمن يقول قال الله وقال رسوله أن يكون في هواتفه وحواسيبه صورا إباحية فحتى بحثه في الإنترنت لم يسلم من الفضائح
إن كان ما قيل عنه صحيح فنسأل الله أن يحفظنا من شر هذه الفئة من الدعاة .
السؤال الثاني: كيف لمن يدعون الى الحرية الجنسية ام يصفوا صور جنسية باللاخلاقية؟؟؟؟؟ الكيل بمكيالين، حلال عليهم حرام عليه!!!! ليس دفاعا عنه وانما أسئلة لانسان يفكر بعقله وليس بشيء اخر.
سيخرج السدج من جديد بتعاليق تدين رمضان قبل ان ينطق القضاء بكلمته رغم ان بعضهم زكم انوفنا بقوانين اوربا ولكن عندما يتعلق الامر بشخص يدعو للاسلام او ينتسب للاسلام فهم ينسون كل قوانين اوربا التي تقول بان المتهم بريء حتى تتم ادانته. افلا يعقلون.
ليس دفاعا عنه ولكن لا اتيق غباء البعض. اما رمضان فان كان مذنبا فهو يستحق العقوبة.
وما موقع الورع و التقوى و التدين الصحيح من التحصين من شياطين الجن و الإنس...الا ان يكون طارق رمضان يتخذ ايات الله هزؤا....
يصعب على الفهم كيف يدافع البعض عن أناس لا يعرفونهم معرفة عينية وكأنهم قديسين او اقرب الى الأنبياء والرسل و أنهم لا يؤتون الموبقات ولا يفعلون المفضحات المخزيات...
كفاكم ولها بكل من يرغد و يزبد و يملأ فلهه بذكر الرحمان...فإنما لا تؤمن الأفواه وإنما القلوب التي في الصدور...وكفاكم من شيطنة كل من حاول ان يقول لكم...ان من تخالونه مرشدكم الى النور....كان في طريق الشيطان يجول و يسير.
الله يهدي خلقه على خلقه...
اذن والخاله لا استغرب ما ينسب لهاذا الشخص ولامثاله من الملتحين.