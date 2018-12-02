بعد موريتانيا .. ولي عهد السعودية يصل الجزائر

هسبريس - رويترز

قال تلفزيون العربية إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الجزائر مساء الأحد قادما من موريتانيا التي زارها اليوم، ليستأنف جولة عربية بعد أن حضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ونقل تلفزيون العربية لقطات لطائرة الأمير محمد لدى وصولها إلى الجزائر.

وقبل قمة مجموعة العشرين، زار ولي عهد السعودية الإمارات والبحرين ومصر وتونس.