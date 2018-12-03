24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:13
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا تعرقل ازدواجية الخطاب لدى النظام الجزائري المسار المغاربي
- طلبة مدارس عتيقة ينالون علاجات للأسنان باشتوكة
- داداس وتقمص الشخصيات
- جامعيون يقاربون أهمية العلوم الإنسانية في رفع التنمية الاجتماعية
- ازدواجية التقاعد تُغضب أطر مستشفى ابن رشد
"اقتصاديو الاستقلال" يتهمون حكومة العثماني بتجاهل "تعثرات التنمية" (5.00)
التتويج التاريخي للرجاء بكأس "الكاف" يخرج البيضاويين إلى الشوارع (5.00)
سوسيولوجي: العلم لا يناقض الدين .. والتخلف يولد معاداة المعرفة (5.00)
- الحموشي يقرر صرف مكافآت مالية لجميع موظفي الشرطة بالمملكة - (128)
- "نسور الرجاء" تخطف الكأس الإفريقية من قلب كينشاسا إلى البيضاء - (125)
- مركزيات نقابية تنسحب من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة - (78)
- وزير الخارجية يقود الوفد المغربي إلى "مفاوضات الصحراء" بجنيف - (53)
- الشركات تخفض أسعار الوقود .. والداودي يجتمع بأصحاب المحطات - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصر تفرج عن أقدم سجين بعد 45 سنة في السجن
أعلنت السلطات المصرية، الإفراج عن أقدم سجين في البلاد، بعد قضائه 45 عاما في محبسه، ضمن عفو رئاسي شمل 236 آخرين.
ونقلت وسائل إعلام مصرية رسمية عن الداخلية المصرية تأكيدها، في بيان، أن قرار الإفراج يأتي تنفيذا لعفو رئاسي صدر في أكتوبر الماضي، لبعض المحكوم عليهم.
وأضاف البيان، أن من بين مستحقي العفو "أقدم سجين في السجون المصرية، النزيل كمال. ث. ع، المودع في سجن بمحافظة المنيا، وذلك عقب قضائه 45 عاما في محبسه"، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سجنه كل هذه المدة.
ولم يوضح البيان ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم من عدمه أي من المسجونين على خلفية سياسية.
وتنفي السلطات المصرية وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "جماعة الإخوان" مدانون بتهم جنائية وتكفل لهم كافة الحقوق.
ولرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.
ولم تعلن وزارة الداخلية المصرية عن عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
و كم عدد الاعدامات التي وزعتها مختلف المحاكم المصرية زمن السيسي وكم عدد الذين اعدموا دون محاكمة بساحة رابعة العدوية والالاف من المختفين بمن فيهم صحفيون امام صمت تواطؤ المنظمات الحقوقية التي تشتغل في المغرب وتناضل من اجل حق المراة القروية في تقطيع * حجبانها * .
لك الله يا مصر ، و لك الله يا مغرب