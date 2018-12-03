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الرئيسية | خارج الحدود | مصر تفرج عن أقدم سجين بعد 45 سنة في السجن

مصر تفرج عن أقدم سجين بعد 45 سنة في السجن

مصر تفرج عن أقدم سجين بعد 45 سنة في السجن
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 19:40

أعلنت السلطات المصرية، الإفراج عن أقدم سجين في البلاد، بعد قضائه 45 عاما في محبسه، ضمن عفو رئاسي شمل 236 آخرين.

ونقلت وسائل إعلام مصرية رسمية عن الداخلية المصرية تأكيدها، في بيان، أن قرار الإفراج يأتي تنفيذا لعفو رئاسي صدر في أكتوبر الماضي، لبعض المحكوم عليهم.

وأضاف البيان، أن من بين مستحقي العفو "أقدم سجين في السجون المصرية، النزيل كمال. ث. ع، المودع في سجن بمحافظة المنيا، وذلك عقب قضائه 45 عاما في محبسه"، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سجنه كل هذه المدة.

ولم يوضح البيان ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم من عدمه أي من المسجونين على خلفية سياسية.

وتنفي السلطات المصرية وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "جماعة الإخوان" مدانون بتهم جنائية وتكفل لهم كافة الحقوق.

ولرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.

ولم تعلن وزارة الداخلية المصرية عن عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - قضاء السيسي الاثنين 03 دجنبر 2018 - 19:58
ضمن عفو رئاسي شمل 236 آخرين.
و كم عدد الاعدامات التي وزعتها مختلف المحاكم المصرية زمن السيسي وكم عدد الذين اعدموا دون محاكمة بساحة رابعة العدوية والالاف من المختفين بمن فيهم صحفيون امام صمت تواطؤ المنظمات الحقوقية التي تشتغل في المغرب وتناضل من اجل حق المراة القروية في تقطيع * حجبانها * .
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2 - MouhcineB الاثنين 03 دجنبر 2018 - 20:11
45 سنة في السجن ، أي أن عمره الآن بين الستين و حتى الثمانين ، أليس هذا بعفو مبكر جدا سيدي الرئيس !!؟ كان عليك تصبر بعدا حتى يوصل سن التقاعد من السجن .
لك الله يا مصر ، و لك الله يا مغرب
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3 - errasmouki الاثنين 03 دجنبر 2018 - 20:14
ربما يقصدون أقدم سجين معروف ، لأن مصر مند نكبة 1948 وهي تسجن معارضي النظام والإصلاحيين.
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