جنوب السودان ينفي تعرض 152 امرأة لاغتصابات

هسبريس - إفي

نفت السلطات الحكومية بولاية ليج الشمالية، الواقعة غرب دولة جنوب السودان، صحة التقارير التي تتحدث عن اغتصاب 152 امرأة من قبل مسلحين مجهولين بمنطقة ربكونا، مشيرة إلى عدم تلقيها أي معلومات عن وقوع الحادثة.

وقال وزير الإعلام بولاية ليج الشمالية، لام تونجوار، في تصريحات لمراسل "إفي" أن "تلك التقارير غير صحيحة على الإطلاق"، وزاد: "نحن في حكومة الولاية لم تصلنا أي معلومات تفيد بذلك حتي اللحظة".

وأشار المسؤول المحلي إلى أن الحكومة تسيطر على منطقة ربكونا بالكامل، ولا يمكن أن تفوت عليهم حادثة بذلك الحجم. وأضاف: "هذه المنطقة قريبة للغاية، فهي لا تبعد حوالي كيلومتر واحد عن مقر الحكومة، فكيف تفوت علينا تلك الحادثة دون أن نسمع بها؟".

وذكرت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في دولة جنوب السودان أنها بدأت تحقيقا في تقارير عن اغتصاب مسلحين مجهولين لـ152 امرأ في بلدة ربكونا بولاية ليج الشمالية .

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مسلحين مجهولين اغتصبوا 152 من النساء، وفتاة واحدة، بين يومي 19 و29 نونبر الماضي. ولم تشهد المنطقة من قبل زيادة كبيرة في حالات العنف الجنسي مماثلة لما حدث الشهر الماضي.