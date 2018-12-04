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الرئيسية | خارج الحدود | حكومة المكسيك الجديدة تبيع طائرة رئاسية فاخرة

حكومة المكسيك الجديدة تبيع طائرة رئاسية فاخرة

حكومة المكسيك الجديدة تبيع طائرة رئاسية فاخرة
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 01:15

تستعد الحكومة المكسيكية لبيع طائرة كبيرة فاخرة كانت تنقل الرئيس السابق حول العالم وذلك في واحدة من أولى الخطوات التي يقدم عليها الرئيس الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ليخلص البلاد مما وصفه بأنه رمز للبذخ.

وقال أوبرادور، أمام تجمع في خالابا بولاية فيراكروز: "سنبيع كل الطائرات وطائرات الهليكوبتر التي استخدمها الساسة الفاسدون". وهللت الحشود في تعبير عن تأييدها لهذا التحرك.

وعقد وزير المالية كارلوس أورزوا مؤتمرا صحفيا في مكسيكو سيتي، حضره حشد صغير من الصحفيين أمام الطائرة؛ وهي من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" للإعلان عن طرح الطائرة للبيع "قريبا جدا".

وسمح للمصورين بدخول الطائرة الفاخرة ليروا بأنفسهم ما بداخلها من شاشات مسطحة عملاقة، وغرفة نوم رئاسية، وما يبدو أنه حمام مكسو بالرخام.

وقال أورزوا إن الطائرة الرئاسية، التي تبلغ قيمتها 218 مليون دولار وتم شراؤها في أواخر 2012، هي واحدة من 60 طائرة حكومية ستطرح للبيع، علاوة على 70 طائرة هليكوبتر.

وأشار بيان لوزارة المالية إلى أن الطائرة ستُنقل إلى مطار "فيكتورفيل" بجنوب كاليفورنيا الأمريكية، بناء على توصيات شركة بوينغ؛ انتظارا لمالكها الجديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mohamed الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 01:22
برافو هادو هوما الرؤساء لي تيصوتوا عليهم الناس ماشي الرؤساء لي تيصوتوا عليهم الناس و تيشوفو غير ريوسهم .
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10
2 - مغربي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 01:23
هاد اليمين لي كيسميوه متطرف كتحس بيهم هوما لي باغيين يخدمو بلادهم د بصح... الناس طلعو ليها الأحزاب التقليدية فراسها داكشي علاش اليمين المتطرف هو لي طالع دابا ف أمريكا و المكسيك و البرازيل إلخ حيت كيسبقو مصالح بلدهم هي اللولة بغض النظر واش عجبنا الأمر ولا لا... خاصنا شي متطرفين يبيعو داك الأسطول د السيارات الحكومية و يخفضو أجورهم
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5
3 - Soufiane الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 01:25
"لباجدة" قولولي شي قرار شجاع دارو لحزب ديالكم
ولا فرحانين بمليون كارطة ديال راميد مقابل سبيطارات بيطرية
حزب عندو الأغلبية وحادر الراس إلا ماقديتيش لريوس لكبار تكمش أحمادي
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4
4 - عبدالله الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 01:31
عفا الله عما سلف
فهمتيني ولا لا
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1
5 - إيوا سمعني ! الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 01:58
ها الناس ! ها اللي عرفو قيمة الأصوات والصناديق وناضو يخدمو باش يحققو لبلادهم نصيبها من الازدهار ماشي بحال شي بنادم نجْحوه وقلب وجهو...اصبح عندو همّ واحد : إدير راس مال كبير حتى إلى طاح ما يطيحش على الضس... مخّو في شكارتو.... والشعب وسيلة ما شي غاية.
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