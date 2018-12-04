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كُتّاب وآراء
حكومة المكسيك الجديدة تبيع طائرة رئاسية فاخرة
تستعد الحكومة المكسيكية لبيع طائرة كبيرة فاخرة كانت تنقل الرئيس السابق حول العالم وذلك في واحدة من أولى الخطوات التي يقدم عليها الرئيس الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ليخلص البلاد مما وصفه بأنه رمز للبذخ.
وقال أوبرادور، أمام تجمع في خالابا بولاية فيراكروز: "سنبيع كل الطائرات وطائرات الهليكوبتر التي استخدمها الساسة الفاسدون". وهللت الحشود في تعبير عن تأييدها لهذا التحرك.
وعقد وزير المالية كارلوس أورزوا مؤتمرا صحفيا في مكسيكو سيتي، حضره حشد صغير من الصحفيين أمام الطائرة؛ وهي من طراز "بوينغ 787 دريملاينر" للإعلان عن طرح الطائرة للبيع "قريبا جدا".
وسمح للمصورين بدخول الطائرة الفاخرة ليروا بأنفسهم ما بداخلها من شاشات مسطحة عملاقة، وغرفة نوم رئاسية، وما يبدو أنه حمام مكسو بالرخام.
وقال أورزوا إن الطائرة الرئاسية، التي تبلغ قيمتها 218 مليون دولار وتم شراؤها في أواخر 2012، هي واحدة من 60 طائرة حكومية ستطرح للبيع، علاوة على 70 طائرة هليكوبتر.
وأشار بيان لوزارة المالية إلى أن الطائرة ستُنقل إلى مطار "فيكتورفيل" بجنوب كاليفورنيا الأمريكية، بناء على توصيات شركة بوينغ؛ انتظارا لمالكها الجديد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ولا فرحانين بمليون كارطة ديال راميد مقابل سبيطارات بيطرية
حزب عندو الأغلبية وحادر الراس إلا ماقديتيش لريوس لكبار تكمش أحمادي