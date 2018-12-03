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الرئيسية | خارج الحدود | تكريم نيلسون مانديلا يجمع نجوم الغناء في حفل

تكريم نيلسون مانديلا يجمع نجوم الغناء في حفل

تكريم نيلسون مانديلا يجمع نجوم الغناء في حفل
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 20:20

قدم عدد من نجوم الصف الأول في عالم الغناء، على رأسهم المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، حفلا في جوهانسبرغ حضره الآلاف بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

ونظمت جماعة "غلوبال سيتيزن" الحقوقية الحفل الذي يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على محاربة الفقر والجوع وانعدام المساواة بين الجنسين، وهي قضايا دافع عنها مانديلا.

وكان من بين الشخصيات السياسية ورجال الأعمال الذين حضروا الحفل جيم كيم، رئيس البنك الدولي الذي أعلن عن استثمار مليار دولار في الصحة والتعليم في أفريقيا سنة 2019.

وهتفت مجموعة من النسوة باسم بيونسيه وهن ينتظرن في صف طويل لدخول مكان الحفل. وشارك في الموعد أيضا جاي زي وأشر وإد شيران.

وحصل الكثيرون من بين جمهور الحفل على تذاكر مجانية مقابل التوقيع على التماسات وإرسال تغريدات إلى زعماء العالم لحثهم على التحرك لتحسين التعليم وإمدادات المياه والصرف الصحي والصحة وغيرها من القضايا.

وظهر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في رسالة عبر الفيديو، خلال الحفل، ووعد بزيادة ميزانية التعليم في بلاده إلى 30 بالمئة من إجمالي الميزانية العامة.

وتوفي مانديلا في الخامس من دجنبر 2013، بعد حياة حافلة حارب خلالها نظام الفصل العنصري وأودع السجن قرابة 30 عاما.

وخرج مانديلا من السجن عام 1990، وقاد جنوب أفريقيا صوب أول انتخابات حرة سنة 1994.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الاثنين 03 دجنبر 2018 - 20:52
العظماء يخلدهم التاريخ في أولى صفحاته و لو بعد عقود أو قرون ،و نفس الشيء بالنسبة للجبابرة ،ككاليكولا و نيرون، و هولاكو و النمرود، و فرعون، و ليس بعيدا عما ستالين و انور خوجة و تشاوسسكو و عيدي امين، و بوكاسا، و أخيرا بومنشار، احترامي لمانديلا الذي عفى عن من سجنه 28 سنة و تصالح مع جلاديه. ،،،
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