أردوغان: خاشقجي قتل خنقا بواسطة كيس بلاستيكي

هسبريس ـ مُتابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الصحافي جمال خاشقجي قتل خنفا باستخدام حقيبة بلاستيكية، مطالبا بإجراء تحقيق دولي في القضية، بحسب ما أفادت اليوم صحيفة "حرييت" التركية.

واعتبر الرئيس التركي، في إشارة للتسجيلات الصوتية لعملية اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، "تركيا ستواصل متابعة القضية حتى النهاية، إذا كان ضروريا، سنرسل القضية إلى الأمم المتحدة كي تعلو كلمة السلطة القضائية الدولية".

ووصف أردوغان قضية خاشقجي بأنها "مشكلة عالمية"، مشددا على ضرورة أن توضح السلطات السعودية من أعطى أمر اغتياله وأين توجد جثة الصحافي المقتول.

الرئيس التركي تابع: "نريد أن يتم توضيح كل هذا"، بعدما أكد أن "تركيا لا ترغب في الإضرار بصورة الأسرة الملكية الحاكمة في السعودية".