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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان: خاشقجي قتل خنقا بواسطة كيس بلاستيكي

أردوغان: خاشقجي قتل خنقا بواسطة كيس بلاستيكي

أردوغان: خاشقجي قتل خنقا بواسطة كيس بلاستيكي
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 14:30

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الصحافي جمال خاشقجي قتل خنفا باستخدام حقيبة بلاستيكية، مطالبا بإجراء تحقيق دولي في القضية، بحسب ما أفادت اليوم صحيفة "حرييت" التركية.

واعتبر الرئيس التركي، في إشارة للتسجيلات الصوتية لعملية اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، "تركيا ستواصل متابعة القضية حتى النهاية، إذا كان ضروريا، سنرسل القضية إلى الأمم المتحدة كي تعلو كلمة السلطة القضائية الدولية".

ووصف أردوغان قضية خاشقجي بأنها "مشكلة عالمية"، مشددا على ضرورة أن توضح السلطات السعودية من أعطى أمر اغتياله وأين توجد جثة الصحافي المقتول.

الرئيس التركي تابع: "نريد أن يتم توضيح كل هذا"، بعدما أكد أن "تركيا لا ترغب في الإضرار بصورة الأسرة الملكية الحاكمة في السعودية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعودي الاثنين 03 دجنبر 2018 - 14:39
أكد أن "تركيا لا ترغب في الإضرار بصورة الأسرة الملكية الحاكمة في السعودية".
ما شاء الله عليك يا أردوغان لم تبقى دولة الا أرسلت وزير خارجيتك ولم تبقى صحيفة أو قناة الا أخبرتهم بضلوع محمد بن سلمان في القتل ومن ثم تقول لا ارغب بالاضرار بصورة الأسرة الحاكمة في السعودية
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-57
2 - المغرب المغرب الاثنين 03 دجنبر 2018 - 14:40
تركيا (العظيمة) لم تستطع ان تجد جثة صحفي قتل على اراضيها !!!! هذه الدلة لا تستحي وتتكلم
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-47
3 - ouss الاثنين 03 دجنبر 2018 - 14:42
على العموم اسي إردوغان لم تأتي بأي جديد ...
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16
4 - ملاحظة الاثنين 03 دجنبر 2018 - 14:43
أردوغان متناقض في أقواله و غادي يطلع فالراس فهو ليس قدوة بحيث زج بالآلاف في السجون و طرد الآلاف من الموظفين لمجرد أنهم لم يرسلوا رسالة تضامن معه أو كانوا ضد سياسته
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-30
5 - رضوان الاثنين 03 دجنبر 2018 - 15:06
بهذه الحادثة تبين جليا وبالتأكيد أن العالم لا العربي لا الغربي وإنما العالم ككل تقوده عصابات ضخمة وسلطوية ومتسلطة ومتجبرة على الشعوب وأنه ليس هناك قانون اصلا على هذا الكوكب. ..هناك قانون الأقوياء فقط ....
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5
6 - MEHDI الاثنين 03 دجنبر 2018 - 15:09
أردوغان دخل على القضية سخون ولاكن منين حس بالماتش كبير عليه بغا يتفك منو باش ما كان ولوحوا في حجر المجتمع الدولي والمحكمة الدولية
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7 - محمد الاثنين 03 دجنبر 2018 - 15:13
سبحان الله مشكيل خجقشي عالمي واللاف التي تموت يوميين ليست عالامية حسبي الله ونيعما الواكيل
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1
8 - عبدالله الاثنين 03 دجنبر 2018 - 15:20
شفتو التبزنيس ديال الخوانجية ، النفاق بام عينيه، هاد الرجل يلعب بالنار وهو من الاولين لي خصو يتقدم الى المحاكم الدولية، شحال من معارض في سجونك يا رجل ؟ شحال من واحد قتلتي منهم؟ شحال من سوري قتلتي بطياراتك او شحال من عاءلات كردية ؟ والله اما عنده الوجه علاش يحشم ، تريد الركب على قتل الصحافي وكل مرة تخرج لنا بقصة او فيلم تركي ، باراكا من النفاق او شحال عطاتك قطر في هاذ الفيلم ؟ نسيتي شعبك في انهيار اقتصادك بهاذ الفيلم ونسيتي العالم في تعنتك ، عندك الزهر كبير لأنك انت لي كنتي في عالم الصحافة كل نهار وانهيار اقتصادك او دابا تبزنيسة صحيحة دبرتي عليها.
والله هاذ الرجل ما بقيتش نقدر نشوف وجهه بنفاقه والاتجار بالدِّين .
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-5
9 - زيد المغربي الاثنين 03 دجنبر 2018 - 15:22
ليس هناك اي دليل قاطع.
اردوغان قال ان الكاميرات لم تكن مشغلة.
وهاهو الآن يقول إن الصحفي مات مقتول باكيس من البلاستيك.
لايعلم الغيب الا الله.
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