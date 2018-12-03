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كُتّاب وآراء
أردوغان: خاشقجي قتل خنقا بواسطة كيس بلاستيكي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الصحافي جمال خاشقجي قتل خنفا باستخدام حقيبة بلاستيكية، مطالبا بإجراء تحقيق دولي في القضية، بحسب ما أفادت اليوم صحيفة "حرييت" التركية.
واعتبر الرئيس التركي، في إشارة للتسجيلات الصوتية لعملية اغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، "تركيا ستواصل متابعة القضية حتى النهاية، إذا كان ضروريا، سنرسل القضية إلى الأمم المتحدة كي تعلو كلمة السلطة القضائية الدولية".
ووصف أردوغان قضية خاشقجي بأنها "مشكلة عالمية"، مشددا على ضرورة أن توضح السلطات السعودية من أعطى أمر اغتياله وأين توجد جثة الصحافي المقتول.
الرئيس التركي تابع: "نريد أن يتم توضيح كل هذا"، بعدما أكد أن "تركيا لا ترغب في الإضرار بصورة الأسرة الملكية الحاكمة في السعودية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
ما شاء الله عليك يا أردوغان لم تبقى دولة الا أرسلت وزير خارجيتك ولم تبقى صحيفة أو قناة الا أخبرتهم بضلوع محمد بن سلمان في القتل ومن ثم تقول لا ارغب بالاضرار بصورة الأسرة الحاكمة في السعودية
والله هاذ الرجل ما بقيتش نقدر نشوف وجهه بنفاقه والاتجار بالدِّين .
اردوغان قال ان الكاميرات لم تكن مشغلة.
وهاهو الآن يقول إن الصحفي مات مقتول باكيس من البلاستيك.
لايعلم الغيب الا الله.