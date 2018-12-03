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الرئيسية | خارج الحدود | الإعدام لـ6 فلسطينيين بسبب التخابر مع إسرائيل

الإعدام لـ6 فلسطينيين بسبب التخابر مع إسرائيل

الإعدام لـ6 فلسطينيين بسبب التخابر مع إسرائيل
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 17:45

قضت محكمة عسكرية فلسطينية في قطاع غزة بإعدام 6 أشخاص، وسجن 8 آخرين، بعد إدانتهم بتهم مرتبطة بـ"التخابر مع إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، إن هيئة القضاء العسكري بغزة قضت بإعدام 6 أشخاص، 5 منهم شنقا والسادس رميا بالرصاص، بعد إدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية معادية.

وأشار البزم، في لقاء صحافي، إلى أن المحكمة العسكرية نفسها قضت بالسجن لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة المؤقتة بحق 4 مدانين بتهمة التخابر مع جهات معادية.

كما حكمت المحكمة بسجن 4 أشخاص، بينهم امرأة، لفترات تتراوح ما بين 6 و10 سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية.

وشدد المتحدث على أن "هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال الاسرائيلي، تفيد بأن مصيرهم الحتمي هو الموت الذي لا مفر منه".

وأضاف البزم أن "الأجهزة الأمنية حققت إنجازات ونجاحات مهمة، أثمرت تضييق الخناق على عملاء اسرائيل، وإحباط عمليات أمنية كان يخطط الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عشاق الموت . الاثنين 03 دجنبر 2018 - 18:02
ربما هم نشطاء يتواصلون مع الجانب الاخر من باب الانفتاح عندما تكون المقاومة بيد المتطرفين فالإعدامات على الشبهة وعلى القول وعلى الهواء يخرج دون استئذان.
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-14
2 - مساهمة مواطن بدون TTC الاثنين 03 دجنبر 2018 - 18:19
كما يمكن أن تلاحظون هناك خفوت في التعاطف مع القضية الفلسطينية من طرف شريحة كبيرة من المعلقين ، ما كانوا يستشعرونه منذ زمان الآن اصبحتم تدركونه ، وما خفى من الأمور هو أدهى وأمر، يتعلق الأمر بالخيانات التي تعرفها هذه القضية من أهلها ، هذا ناهيك عن الأنقسام الداخلي ، وكذلك نجاح الدعاية الغربية التي وسمت حماس بالكيان الأرهابي ، ويبدو أن هذه الدعاية الغربية الأمريكية قد أثرت على نخبنا ذات التوجه الليبرالي ، فلم تعد تكترث بما يقع في فلسطين ، زد على ذلك ما نسمعه من ميل لمنظمات أمازيغية إلى خطب ود اسرائيل ! لكن أكثر ما أثر على المغاربة ونخبهم هو موقف مصر، كل العرب بما فيهم المغاربة اصبحوا ساداتيين في موقفهم من هذه القضية . الخيانة لها تاريخ ، ولها مقدمات ...وكأن السادات كان على حق في موقفه التاريخي .
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