الإعدام لـ6 فلسطينيين بسبب التخابر مع إسرائيل

هسبريس ـ مُتابعة

قضت محكمة عسكرية فلسطينية في قطاع غزة بإعدام 6 أشخاص، وسجن 8 آخرين، بعد إدانتهم بتهم مرتبطة بـ"التخابر مع إسرائيل".

وقال المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، إن هيئة القضاء العسكري بغزة قضت بإعدام 6 أشخاص، 5 منهم شنقا والسادس رميا بالرصاص، بعد إدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية معادية.

وأشار البزم، في لقاء صحافي، إلى أن المحكمة العسكرية نفسها قضت بالسجن لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة المؤقتة بحق 4 مدانين بتهمة التخابر مع جهات معادية.

كما حكمت المحكمة بسجن 4 أشخاص، بينهم امرأة، لفترات تتراوح ما بين 6 و10 سنوات مع الأشغال الشاقة بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية.

وشدد المتحدث على أن "هذه الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال الاسرائيلي، تفيد بأن مصيرهم الحتمي هو الموت الذي لا مفر منه".

وأضاف البزم أن "الأجهزة الأمنية حققت إنجازات ونجاحات مهمة، أثمرت تضييق الخناق على عملاء اسرائيل، وإحباط عمليات أمنية كان يخطط الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة".