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الرئيسية | خارج الحدود | الزكام يمنع بوتفليقة من استقبال ولي عهد السعودية

الزكام يمنع بوتفليقة من استقبال ولي عهد السعودية

الزكام يمنع بوتفليقة من استقبال ولي عهد السعودية
من لمين شيخي
الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:10

قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يتمكن من استقبال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للبلاد بسبب إصابته بإنفلونزا حادة.

وكان الأمير محمد وصل إلى الجزائر أمس الأحد في مستهل زيارة استغرقت يومين. وذكرت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن ولي العهد السعودي تمنى الشفاء العاجل لبوتفليقة.

ومن المرجح أن يذكي إلغاء الاجتماع التكهنات بشأن ما إذا كان بوتفليقة سيترشح لفترة خامسة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويتولى بوتفليقة السلطة منذ 1999، ونادرا ما ظهر في العلن منذ 2013 حينما أصيب بسكتة دماغية أقعدته على كرسي متحرك. وكان آخر اجتماع له مع مسؤول أجنبي كبير خلال زيارة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 17 سبتمبر أيلول. وألغي اجتماع سابق مع ميركل وآخر مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت سابق هذا العام.

وحثه الحزب الحاكم والنقابات العمالية على الترشح لكن المفكرين والمعارضة يقولون إن صحته تجعله غير لائق لفترة أخرى.

والتقى ولي العهد السعودي برئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي استقبله في المطار.

وتأتي زيارة الأمير محمد للجزائر ضمن جولة عربية استأنفها بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في مطلع الأسبوع.

وهذه أول جولة خارجية لولي العهد السعودي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول والذي أدى إلى توتر علاقات السعودية مع الغرب وأثر سلبا على صورة الأمير في الخارج..

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - لبنى الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:24
فهمنا... الله يشافيه مسكين!!!!
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2 - عادل الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:28
الله يشافيه ويعافيه وجميع مرضى المسلمين
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3 - marroqui الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:28
والله انني استمتع بكل ما يصدر عن حكام الجزائر من قرارات واخبار. ماهي الا نكثة تلوى الاخرى.
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6
4 - إبراهيم امريرت الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:29
الله ايشافيه ويشوف من حالو ويخليه لشعب ديالو وفي نظري برك عليه ايمشي يرتاح وهما يعرفوا
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4
5 - مواطنة 1 الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:32
مسكين ، الله يشافيه من الزكام اللي هو مرض صعيب ميقدرش الواحد يتحرك ولا يتكلم الا اتصاب بيه !!!!
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2
6 - abdelakbir الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:36
حيَّ الله أهلنا في القيادة الجزائرية ومباركة هي الأرحام هي التي حملت بهم, لقد قامو بإهانة بن سلمان و أعطوه درسا في الأدب لن ينساه. فإذا كان جلالة الملك محمد السادس رفض إستقباله, ففخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يقبل أن يكون البديل, إحتراما لأخيه ملك المغرب
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0
7 - HAMID الاثنين 03 دجنبر 2018 - 21:43
الرئيس بوتفليقة بسبب مرضه لم يستقبل ولي
العهد السعودي محمد بن سلمان ولكن استقبله
الشعب الجزائري بأكمله و رحب به في بلده الجزائر
و هاذا هو الاهم .......
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-2
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