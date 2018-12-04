الحكومة الفرنسية تقرر تعليق الضرائب على الوقود

هسبريس - أ.ف.ب

ذكرت مصادر حكومية فرنسية أن رئيس الوزراء إدوار فيليب سيعلن، اليوم الثلاثاء، تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير المقبل، في خطوة تهدف الى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات "السترات الصفراء".

وسيترافق التعليق مع تدابير أخرى تهدف الى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر ذاتها.