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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الفرنسية تقرر تعليق الضرائب على الوقود

الحكومة الفرنسية تقرر تعليق الضرائب على الوقود

الحكومة الفرنسية تقرر تعليق الضرائب على الوقود
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:01

ذكرت مصادر حكومية فرنسية أن رئيس الوزراء إدوار فيليب سيعلن، اليوم الثلاثاء، تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير المقبل، في خطوة تهدف الى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات "السترات الصفراء".

وسيترافق التعليق مع تدابير أخرى تهدف الى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - عبد الله الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:10
هل انتقل الربيييييييييع العربببببببي الى فرنسسسسسيا
و سوف ينادون بإقامة امارة اسسسسسسسلامية.
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-7
2 - otmane الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:13
إنها الحكومات التي تحترم شعوبها.
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9
3 - Mage الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:16
وحنا ساعة ما بغاوش يحيدوها لينا
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9
4 - RAMO الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:17
شفت الناس علاش قادرة.
دائما علينا إنتظار متى لقاء النقابات و الحكومة ؟
وما يسفر عن ذلك .
( نحن صبارة ، رجال ، ما ديال العيب )
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6
5 - مراكشي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:20
العز و النصر . احنا حتى ديك ساعة ما تنازلو لينا عليها . فرق كبير بين الشمال و الجنوب .. الله يسهل علينا فشي هجرة لبلاد الكفار
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9
6 - samir الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:23
لقدانتصر الشعب الفرنسي الحقوق تؤخد ولاتعطى وهذا مايجب ان يتعلمه بعض المفرنسين عندناالذين يتشبهون بالفرنسيين في البروتوكولات والشكليات ولعياقة الخاوية تعلموا منهم الكرامة وعزة النفس وعدم الرضوخ للصوص المال العام ماضاع حق وراءه مطالب
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14
7 - alaa الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:28
هنيئا للشعب الفرنسي بحكومته التي تستمع إلى نبض الشارع وليست كحكومتنا الرعناء الصماء البكماء.
اللهم إلطف بنا وارزقنا إما حكومتهم أو شعبا كالسترات الصفراء.
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8
8 - khefifahmedkhalil2010 الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:32
هذه هي الحكومات الواعية و الناضجة التي يهمها بالدرجة الأولى استقرار البلاد و سلامة المواطنين والصالح العام. عكس حكومة pjd المتعنة ،المتجبرة والمعاكسة لإرادة الشعب. تعلموا من أسيادكم السياسة الراقية.
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5
9 - ###### الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:33
ادا الشعب يوما اراد الحياة ............ومن الا يهوي طلوع الجبال يعيش دوما بين الحفر .pas plus
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2
10 - المذكوري الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:34
هاد الشي خاصوا يقراه العثماني و رباعتوا اللي ما تايتسوقوش للشعب و تايتمسكوا بالتفاهات ديالهم و عندما ينتقدهم أحد يتهمونه بالخيانة و زعزعة الأمن و التعامل مع جهات خارجية و محاولة قلب النظام
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3
11 - إرادة الشعب وقوة الشارع الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:39
إنها قوة الشارع و إرادة الشعب القوية من أجل إسقاط الغلاء والاحتكار وارتفاع الأسعار و نهب أقوات البؤساء و المقهورين و الكادحين.
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4
12 - الحقيقة الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:40
الرجال علاش قادرين باشي بحال الناعسين كلشي ساكت قولوا لعام زين اش بغين الفتنة أسطوانة العياشة تعلموا من ماماكم فرنسا الاحتجاج و عدم السكوت على الزيادات في يومنا هذا البترول نزل السعر 35 في المائة و المحطات المصابة نقصت 50 سنتيم قمة الاستهزاء و السخرية بالشعب.
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3
13 - لحلا الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:41
لاخيار لهم امام اناس قالو لا لا والف لا للزاايدات انه شعب فرنسا القوي
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1
14 - أيوب المغربي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:42
في المغرب يسجنون المتظاهرين ويتشبثون بقراراتهم بل ويتفننون في تعذيب الشعب بمزيد من القرارات اللاشعبية فيدفعونه للإنتحار أو المغامرة بحياته في البحر
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15 - مواطن الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:43
حينما يكون الشعب حر وحي وواعي فانه يكون هو الحاكم.
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16 - خرزي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:46
هيا دابة خاص المغرب حتى هو شي إنقلاب باش يالله
تقد الوضعية المزرية فيه
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17 - مراد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 09:51
لعگوبة للشعب المغربي إفيق من سباتُ
واخا شي صعب ان لم نقل مستحيل نظرا للإستهلاك المفرط في الدجاج الكل اصبح صم بكم لا يحرك ساكنا.
وإگولك الفتنة والأمان وشوف سوريا كنمودج
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