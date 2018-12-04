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كُتّاب وآراء
تهديدات عبر الإنترنت تغلق 15 مدرسة في كندا
منحت السلطات الكندية إجازة غير متوقعة لنحو أربعة آلاف تلميذ من مدارسهم، يوم الاثنين، حيث طلب المسؤولون من التلاميذ البقاء في منازلهم بسبب تهديدات عبر الإنترنت.
وذكرت السلطات في منطقة سيلكيرك أنه تم إغلاق 15 مدرسة لحماية التلاميذ والموظفين بعد ظهور تهديدين عنيفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.
يشار إلى أن تلك المنطقة قريبة من مدينة وينيبيغ، في إقليم مانيتوبا الكندي، الذي يقع على مسافة غير بعيدة من ولايتي نورث داكوتا ومينيسوتا الأمريكيتين.
وذكرت قناة "سي تي في" الكندية، نقلا عن الشرطة، أنه تم اعتقال شاب وفتاة (18 عاما) ومراهق (16 عاما) قبل بدء اليوم الدراسي، بينما لم تبحث الشرطة عن مشتبه بهم آخرين.