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الرئيسية | خارج الحدود | احتجاج "السترات الصفراء" يهوي بشعبية ماكرون

احتجاج "السترات الصفراء" يهوي بشعبية ماكرون

احتجاج "السترات الصفراء" يهوي بشعبية ماكرون
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 18:40

أظهر استطلاع أجرته إيفوب-فيدوسيال لصالح مجلة باري ماتش وإذاعة (سود راديو) نشر الثلاثاء أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات (السترات الصفراء).

وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23 بالمئة في الاستطلاع الذي أجري في أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض ست نقاط عن الشهر السابق. وهبطت نسبة الرضا عن أداء فيليب عشر نقاط إلى 26 بالمئة.

وتمثل النسبة التي سجلها الرئيس تلك التي سجلها سلفه فرنسوا أولوند في أواخر عام 2013 وفقا لمجلة باري ماتش. وكان أولوند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

وبدأت الاحتجاجات في فرنسا يوم 17 نوفمبر للتنديد بفرض رسوم إضافية على الوقود ثم تحولت إلى حركة احتجاجية أوسع مناهضة لماكرون.

وتحولت الاحتجاجات في باريس يوم الأول من دجنبر إلى العنف فشوهت قوس النصر وعانت الشوارع المحيطة بالشانزيليزيه من أعمال تخريب.

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1 - ولد حميدو الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 18:58
تعليق ظرفي لأن الرئيس لو تنازل عن قرار نهائيا فمن الواجب أن يقدم استقالته اما عن المعتقلين فعندما سألوا مسؤولا عن مصيرهم فرد عليهم بأن تلك الأمور من اختصاص القضاء و عن المتضررين من التخريب فصرح بأن تعويض شركات التأمين يكون بشروط و حتى و إن رفضت تعويضهم فإن الدولة ستعوضهم
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