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الرئيسية | خارج الحدود | بومبيو: ترامب يؤسس النظام الليبرالي الجديد

بومبيو: ترامب يؤسس النظام الليبرالي الجديد

بومبيو: ترامب يؤسس النظام الليبرالي الجديد
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 19:36

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لدبلوماسيين في بروكسل اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى تأسيس نظام عالمي جديد تدعمه القيادة الأمريكية والديمقراطية وألقى باللوم على إيران والصين في زعزعة استقرار العالم.

وقال بومبيو في حديث عن السياسة الخارجية "نعتمد في أرفع تقاليد ديمقراطيتنا العظيمة على الدول النبيلة في بناء نظام ليبرالي جديد يمنع الحرب ويحقق رخاء أكبر".

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