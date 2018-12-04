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كُتّاب وآراء
ركاب القطارات يطالبون بتعويضات في ألمانيا
أعرب الكثير من ركاب القطارات في ألمانيا عن رغبتهم في خفض زمن التأخير الذي تشترطه شركة" دويتشه بان" المشغلة للسكك الحديدية لتعويض ركابها عن عدم وصول القطارات في موعدها المقرر وفقا لقائمة المواعيد.
وطالب قرابة نصف المشاركين في الاستطلاع الذي أجري بتكليف من نادي المواصلات الألماني "VCD"، الشركة بإعادة ربع ثمن تذكرة القطار اعتبارا من 30 دقيقة تأخير.
وحسب المعمول به حاليا لدى "دويتشه بان" فإن الشركة تصبح ملزمة بتعويض ركابها إذا بلغ زمن التأخير 60 دقيقة فأكثر.
كما تبين من خلال الاستطلاع أن 40% من ركاب القطارات يريدون الحصول على التعويض بشكل أيسر لا يتضمن استيفاء الاستمارة المخصصة لذلك بل عبر تطبيق على الهواتف الذكية.
وجاء الإعلان عن نتائج الاستطلاع ضمن تقرير عام 2018/2019 لنادي الركاب الألماني عن مدى رضا الركاب عن الخدمة التي تقدمها لهم السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".