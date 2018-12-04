24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1413:2215:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "العدل والإحسان" تُرجع تنامي هجرة الأطباء إلى "الريع والاحتقان" (5.00)

  2. عملية نصب عقارية بـ300 مليار سنتيم تستنفر الوكيل العام للملك (5.00)

  3. مركزيات نقابية تنسحب من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة (5.00)

  4. الإمارات تكرم السفير المغربي الأسبق عزيز الحسين بأرفع وسام وطني (5.00)

  5. تحقيق في وفاة رضيع بالمشفى الحسني بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ركاب القطارات يطالبون بتعويضات في ألمانيا

ركاب القطارات يطالبون بتعويضات في ألمانيا

ركاب القطارات يطالبون بتعويضات في ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 15:29

أعرب الكثير من ركاب القطارات في ألمانيا عن رغبتهم في خفض زمن التأخير الذي تشترطه شركة" دويتشه بان" المشغلة للسكك الحديدية لتعويض ركابها عن عدم وصول القطارات في موعدها المقرر وفقا لقائمة المواعيد.

وطالب قرابة نصف المشاركين في الاستطلاع الذي أجري بتكليف من نادي المواصلات الألماني "VCD"، الشركة بإعادة ربع ثمن تذكرة القطار اعتبارا من 30 دقيقة تأخير.

وحسب المعمول به حاليا لدى "دويتشه بان" فإن الشركة تصبح ملزمة بتعويض ركابها إذا بلغ زمن التأخير 60 دقيقة فأكثر.

كما تبين من خلال الاستطلاع أن 40% من ركاب القطارات يريدون الحصول على التعويض بشكل أيسر لا يتضمن استيفاء الاستمارة المخصصة لذلك بل عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

وجاء الإعلان عن نتائج الاستطلاع ضمن تقرير عام 2018/2019 لنادي الركاب الألماني عن مدى رضا الركاب عن الخدمة التي تقدمها لهم السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.