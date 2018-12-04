24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:14
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فرنسا بين خريف 1968 وربيع 2018
- الجامع المانع في الشعر الأمازيغي التقليدي
- موسم المغربي الرحيلي يصل النهاية بأم صلال
- قلوب تحت أسقف مهترئة
- مصر تفرج عن أقدم سجين بعد 45 سنة في السجن
عملية نصب عقارية بـ300 مليار سنتيم تستنفر الوكيل العام للملك (5.00)
مركزيات نقابية تنسحب من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة (5.00)
الإمارات تكرم السفير المغربي الأسبق عزيز الحسين بأرفع وسام وطني (5.00)
- مركزيات نقابية تنسحب من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة - (128)
- الاتحاد الأوروبي يرفضُ تنظيم "مونديال 2030" بمشاركة المغرب - (68)
- الشركات تخفض أسعار الوقود .. والداودي يجتمع بأصحاب المحطات - (65)
- هل يقودُ المغاربة احتجاجات "السترات الصفراء" لإسقاط ماكرون؟ - (41)
- الداودي: "حنا ولاد الشعب" .. وبرلماني "بامي": أنت وزير "كورتي" - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تركيا تعتقل العشرات من أتباع "جماعة غولن"
اعتقلت الشرطة التركية، الثلاثاء، 140 شخصا تقريبا في عمليات في أنحاء البلاد للاشتباه بارتباطهم بمجموعة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016، وفقا لوسائل إعلام رسمية.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن المدعين في مناطق مختلفة من البلاد ومنها إسطنبول وأنقرة، أصدروا 267 مذكرة توقيف في إطار تحقيقات مختلفة تطال أتباع غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وأطلقت الشرطة عمليات في 24 محافظة بينها إزمير وموغلا المطلتان على بحر إيجه، وأوردو وزونغولداك المطلتان على البحر الأسود.
وقبيل ظهر الثلاثاء بلغ عدد الموقوفين 137 شخصا بينهم 55 في إسطنبول، فيما تتواصل عمليات الدهم لاعتقال آخرين، بحسب وكالة الأناضول.
وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الاطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان في 15 يوليوز 2016 لكنه ينفي بشدة أي تورط له.
ويؤكد غولن المقيم في المنفى في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأتباعه أن حركتهم سلمية هدفها نشر الإسلام والتعليم.