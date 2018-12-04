تركيا تعتقل العشرات من أتباع "جماعة غولن"

هسبريس - أ.ف.ب

اعتقلت الشرطة التركية، الثلاثاء، 140 شخصا تقريبا في عمليات في أنحاء البلاد للاشتباه بارتباطهم بمجموعة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 2016، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن المدعين في مناطق مختلفة من البلاد ومنها إسطنبول وأنقرة، أصدروا 267 مذكرة توقيف في إطار تحقيقات مختلفة تطال أتباع غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وأطلقت الشرطة عمليات في 24 محافظة بينها إزمير وموغلا المطلتان على بحر إيجه، وأوردو وزونغولداك المطلتان على البحر الأسود.

وقبيل ظهر الثلاثاء بلغ عدد الموقوفين 137 شخصا بينهم 55 في إسطنبول، فيما تتواصل عمليات الدهم لاعتقال آخرين، بحسب وكالة الأناضول.

وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الاطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان في 15 يوليوز 2016 لكنه ينفي بشدة أي تورط له.

ويؤكد غولن المقيم في المنفى في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأتباعه أن حركتهم سلمية هدفها نشر الإسلام والتعليم.