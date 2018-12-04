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كُتّاب وآراء
ميركل تتصدر قائمة "فوربس" لأقوى نساء العالم
تصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا قائمة مجلة (فوربس) للنساء الأكثر تأثيرا في العالم وفقا للتصنيف السنوي الذي نشرته المجلة اليوم.
واحتفظت ميركل للعام الثامن على التوالي، وكررت الإنجاز للمرة الـ13 ، في التصنيف الذي تعده المجلة سنويا للنساء الأقوى في العالم بمجالات الأعمال والتقنيات والترفيه والأعمال الخيرية والسياسة.
وتأتي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في المركز الثاني لتحتفظ أيضا للعام الثاني على التوالي بهذا المركز رغم الشكوك حول قيادتها بسبب ملف خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
أما المركز الثالث فكان من نصيب مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، تليها مديرة شركة (جنرال موتورز) ماري بارا في المركز الرابع، بينما تأتي أبيجيل جونسون مديرة مؤسسة (فيديليتي إنفستمنتس) خامسة.
وخرجت السيدة الأولى ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون للمرة الأولى من القائمة منذ بدء وضعها في 2004 ، وكانت قد تراجعت للمركز الـ65 في العام الماضي.
وتضم المراكز الـ10 الأولى أيضا مليندا جيتس رئيسة (مؤسسة بيل ومليندا جيتس) في المركز السادس، وسوزان فويسيكي رئيسة شركة (يوتيوب) في الولايات المتحدة بالمرتبة السابعة، وآنا باتريسيا بوتين رئيسة (مصرف سانتاندير) الإسباني ثامنة.